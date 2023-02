Alec Baldwin y un cambio de carátula que le trae alivio al actor: ¿qué pena podría recibir?

A veinte días de ser acusado formalmente de homicidio involuntario por el disparo que provocó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de la película Rust, el 21 de octubre de 2021, Alec Baldwin recibió, en el contexto de la tragedia, una noticia alentadora. Hoy, la fiscalía a cargo del caso informó que hubo un cambio de carátula que reduce significativamente el potencial tiempo que podría pasar en prisión Baldwin si fuera encontrado culpable.

La modificación pedida por los abogados del actor -y ahora corroborada por los fiscales-, elimina la posibilidad de una condena máxima de cinco años. En su lugar, de ser declarado culpable del homicidio involuntario, la pena máxima que podría caberle al actor sería de 18 meses en prisión.

La modificación en la acusación responde a un reclamo de los abogados de Baldwin, quienes argumentaron que los fiscales del condado de Santa Fe, distrito dónde se lleva a cabo la investigación que podría derivar en un juicio, habían aplicado en la acusación del actor una enmienda de la ley de armas de fuego que no existía en el momento del incidente fatal.

“Decidimos descartar el cargo de modificación de un arma de fuego para evitar las distracciones contenciosas del señor Baldwin y sus abogados. La prioridad de la fiscalía es hacer justicia y no asegurarle más horas de facturación a los abogados de la gran ciudad”, explicó hoy en su declaración a los medios Heather Brewer, la vocera de la fiscalía. El tono beligerante del anuncio da cuenta del estado de situación del caso con el que los funcionarios públicos del estado de Nuevo México parecen querer sentar precedentes legales que puedan aplicarse en caso de que algo similar vuelva a ocurrir en los muchos rodajes que se realizan en ese estado, en particular desde que Nuevo México ofrece incentivos fiscales que atraen a las producciones de cine y televisión que realizan los estudios de Hollywood.

Los abogados del actor aun no hicieron declaraciones públicas en relación a las novedades del caso, tal vez porque están demasiado ocupados lidiando con el nuevo juicio por la trágica muerte de Hutchins que le iniciaron a Baldwin los padres y la hermana de la víctima. “Hemos presentado una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra Alec Baldwin, los productores de Rust, la armera Hannah Gutiérrez-Reed, el primer asistente de dirección David Halls y otros acusados que pudieron haber sido responsables de la muerte de Halyna Hutchins”, dijo la abogada Gloria Allred, representante legal de los padres y la hermana de la directora de fotografía. La acusación contra Baldwin por presunta agresión y comportamiento negligente fue realizada en el fuero civil.

“Cualquiera que sea responsable de su pérdida debe rendir cuentas”, dijo Allred citando a la hermana de Hutchins, que vive actualmente en Ucrania, al igual que sus padres, cuyos nombres no fueron revelados a la prensa. La abogada dio detalles de las condiciones en las que vive la familia en un escenario expuesto directamente a la guerra, a partir de la invasión al territorio ucraniano de las fuerzas rusas, tras la orden de ataque emitida por Vladimir Putin.

Cabe recordar que aunque en un primer momento Matthew Hutchins, esposo de la víctima, había decidido llevar a juicio a Baldwin, finalmente en octubre pasado llegó a un acuerdo con el actor y el resto de los productores de Rust para reanudar la filmación de la película con el mismo elenco original. Como resultado de este acercamiento, Matthew Hutchins se convirtió en productor ejecutivo de la película y a la vez renunció a aquel juicio. Según informaron hace unos días desde la productora responsable del film, el rodaje de Rust podría retomarse en la primavera boreal.

Lo cierto es que la noticia del cambio de carátula, que también beneficia a la armera Hannah Gutierrez-Reed, responsable del manejo de armas y municiones en el set, llegó a días de que este viernes se lleve a cabo una primera audiencia virtual frente a la jueza de Nuevo México, Mary Marlowe Summer. Si la magistrada determina que hay pruebas suficientes para sostener la acusación -ahora enmendada- de la fiscal Mary Carmack-Altwes, el caso avanzará hacia una segunda audiencia preliminar y, de allí en adelante, eventualmente hasta un juicio.

Relacionado