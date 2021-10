Alegría por la vuelta de la Liga Palosanteña de Fútbol

Compartir

Linkedin Print

El viernes 8 de octubre reinició el torneo de la Liga pionera en el fútbol palosanteño, hoy a cargo de Vilma Aranda como presidenta y Yamila Mendoza como secretaria, acompañadas por los delegados de los 13 clubes que integran la Liga.

La vuelta se dio con un partidazo entre San Blas y Patiño. Fue un partido de ida y vuelta que terminó en igualdad de 2 a 2. Los goles del Santo los convirtió Esteban Galán, mientras que para Patiño marcaron Faby Cena y Luis Traghetti.

Segundo turno fue para 1ª de Mayo que goleó a Platense por 5 a 1. Lo ganó con la experiencia en torneos locales a un equipo nuevo. Los tantos del goleador los marcaron Matías Vera en 3 oportunidades y Mario Sosa en dos; para Platense descontó con un penal Facundo Vera.

La Fecha debía continuar al día siguiente, pero la lluvia lo impidió, así que se esperó a que el domingo mejoren las condiciones.

Fue así que ese día arrancó a las 15.30 horas con un entretenido partido entre Sagrado Corazón e Independiente. En el primer tiempo parecía que el “rojo” lo ganaría fácil porque llevaba muy rápido 2 goles a favor, pero se durmieron y Sagrado logró empatar en 2 para culminar igualados el primer tiempo. En el segundo nuevamente Independiente golpeó y logró estirar la cosa por 4 a 2, fue entonces que su rival de buen primer tiempo logró descontar convirtiendo el tercero de penal, pero no le alcanzó y terminó cayendo por 4 a 3. Los goles del “rojo” los convirtieron Cristián Valdez y Ariel Escubilla, ambos en 2 oportunidades cada uno; para el Santo marcaron Lisandro Gugguisberg en 2 oportunidades y Sebastián Egüez en una.

En el segundo partido del domingo jugó Los Cocos, el último campeón de la Liga, quienes se enfrentaron al Club Poly. En encuentro comenzó disputado el mediocampo en los primeros 15 a 20 minutos, hasta que Poly no pudo resistir y en el primer tiempo terminó ya con 2 goles en contra convertidos por el delantero de Los Cocos Brian Vera y un gol de Gaby Zamudio. Ya en el segundo tiempo Poly intentó descontar pero la buena actuación del arquero coquense lo impidió, lo que terminó liquidando Los Cocos con un gol de Miguel Otazú. Fue entonces 3 a 0 para el último campeón.

Cerrando la jornada se jugó el clásico Manchester- San Francisco. Tal partido se vivió y se jugó con mucha intensidad. Arrancó ganando Manchester a los 2 minutos de juego a través de un gol de cabeza de José Galleguillo; los del Sanfra intentaban empatar mientras la defensa del Manchester resistía. Fue un primer tiempo intenso y parejo. En la segunda mitad salieron de igual manera, uno a querer empatar y el otro a estirar la ventaja, que lo consiguió a través de Dani Castillo. E partido no terminaba ahí ya que San Francisco tuvo la oportunidad de descontar a través de un penal malogrado por su delantero, pero descontó si en los últimos 10 minutos de juego a través de un chico joven como es Maxi Alcaraz. No le alcanzó pues Manchester resistió y se llevó el gran clásico.

Finalmente, desde La Liga agradecieron y destacaron el comportamiento y acompañamiento del público, ya que entre el viernes y domingo que se jugó la fecha con la asistencia de unas 2000 personas. También hicieron extensivo el agradecimiento a Rony Maimbil por colaborar con juegos de redes, pelotas, indumentarias para los árbitros y para algunos equipos; de la misma forma destacaron el trabajo para brindar seguridad del personal de la Comisaría local a cargo del Comisario Franklin Mora.

Compartir

Linkedin Print