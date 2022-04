Compartir

El español nunca había vencido en el Mundial de Motos y cortó la sequía en la categoría reina, donde lidera el campeonato. Hubo 67 mil personas este domingo en Termas de Río Hondo y 186 mil en el acumulado del fin de semana

El domingo 3 de abril de 2022 quedará en la memoria de Aleix Espargaró (Aprilia) ya que por primera logró un triunfo en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad y llegó en el MotoGP, luego de ganar el Gran Premio de la República Argentina disputado en el Autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en la tercera fecha de la temporada. Además, el español es el nuevo líder del campeonato y su victoria representó el debut triunfal de la marca italiana en la categoría reina.

En la previa Espargaró edificó un fin de semana soñado ya que logró la pole positions (mejor tiempo clasificatorio). Pero luego de una gran largada Jorge Martín (Ducati) superó a su compatriota, saltó a la punta y marcó el ritmo en las primeras vueltas. Detrás intentó acercarse Aleix Espargaró y en una posición expectante su hermano, Pol Espargaró (Honda), que arrancó cuarto y ganó una posición.

Cumplido el primer tercio de la competencia disputada sobre 25 vueltas, se redujeron las diferencias entre Martín y Espargaró y a ellos se sumó su compatriota Alex Rins (Suzuki), que dio cuenta del Pol Espargaró, que perdió su posición tras pasarse en la primera curva, aunque luego quedó afuera por una caída.

Luego de tomarse un respiro para cuidar sus gomas, Aleix fue con todo en la tercera y última parte de la carrera y lo atacó a Martín. En dos oportunidades Espargaró llegó a superarlo en la recta opuesta cuyas velocidades finales oscilaron los 335 km/h, pero al llegar a la curva se pasó y Martín recuperó el mando. Pero la tercera fue la vencida y el de Aprilia concluyó una buena maniobra en la que no perdió el radio de giro y salió bien armado para recuperar el liderazgo.

De inmediato Espargaró se alejó adelante y supo capitalizar su estrategia: administración de neumáticos en la primera mitad y desgaste en la última parte para poder luchar a fondo por su primera victoria en la categoría reina. Fue su debut triunfal absoluto en el Mundial en el que por primera vez gana en un acumulado de 284 carreras: 23 en 125 cm5, 61 en 250 cm3/Moto2 y 200 en MotoGP. Además, Aprilia nunca había vencido en la categoría reina.

“Hacía mucho tiempo que buscaba este resultado y lo puedo lograr en mi carrera número 200. Tuve un muy buen ritmo, pero sentía mucha presión. Todos me decían que iba a ganar fácilmente, pero no fue así, no ha sido una carrera sencilla. Trabajamos mucho para lograr una buena configuración en la moto y quiero agradecer por ello a toda la familia Aprilia. Lo más lindo de esto es estar liderando el campeonato. Es un sueño”, dijo Aleix, suma 45 puntos y le lleva 7 a Binder y 9 a Bastianini.

Espargaró, de 32 años y debutó hace diez años en el MotoGP y cuyo mejor campeonato fue en 2014 en el que terminó séptimo. En 2004 arrancó en el Mundial, en la categoría 125 cm3, que fue reemplazada por Moto3. Para redondear un fin de semana soñado, el catalán también logró su primer récord de vuelta en la categoría reina.

Nacido en Granollers, Barcelona, es un fanático de Lionel Messi y Barcelona. Cuando tiene un fin de semana sin carreras y el equipo culé juega de local, suele ir con su hermano Pol al Camp Nou.

Aleix fue escoltado en el podio por el propio Martín y Rins. El top ten lo completaron el español Joan Mir (Suzuki), el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el sudafricano Brad Binder (KTM), el español Maverick Viñales (Aprilia), el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y los italianos Marco Bezzecchi y Enea Bastianini, ambos con Ducati.

Una multitud acompañó el evento y según la organización hubo 186.759 personas en el acumulado en el fin de semana: 56.008 el viernes, 63.659 el sábado . Los tres compiten con la marca Kalex. pacto económico del evento fue de 3.500 millones de pesos. Luego de dos años de ausencia por la pandemia de COVID-19 y el incendio de los boxes, se vio otra gran fiesta del motociclismo en Termas de Río Hondo, donde hay contrato hasta 2025 con el MotoGP.

Las menores. El italiano Celestino Vietti se impuso en el Moto2 y manda en el certamen. Lo escoltaron el tailandés Somkiat Chantra y el japonés Ai Ogura. Los tres compiten con la marca Kalex. Mientras que en el Moto3, venció el español Sergio García (GasGas) y el podio lo completaron el italiano Dennis Foggia (Honda) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna).

La próxima fecha será en una semana con el Gran Premio de las Américas los Estados Unidos en Austin, Estados Unidos.

