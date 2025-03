Alejandra Maglietti anunció en Bendita el nombre de su hijo: «Me encanta»

En el programa Bendita, transmitido por El Nueve, Alejandra Maglietti dio a conocer el nombre que llevará su primer hijo. Luego de haber anunciado semanas atrás que el bebé que espera es un varón, la panelista reveló públicamente el nombre acordado con su pareja, el abogado Juan Manuel. “Tenemos nombre”, anticipó Maglietti al aire, antes de precisar: “Le vamos a poner Manuel”.

La elección del nombre fue fruto de un consenso entre ambos. Tal como relató la panelista, el acuerdo entre la pareja preveía que si el bebé era una nena, ella elegiría el nombre; mientras que si se trataba de un varón, la decisión quedaría en manos de su pareja. “Yo tengo un nombre elegido desde hace años, pero como salió varón, lo eligió él”, comentó en el ciclo televisivo.

A pesar de que la decisión no fue suya, Maglietti mostró conformidad con la elección y remarcó su gusto por el diminutivo: “Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede ’Manu’. O sea, le pondría ‘Manu’ directamente”, expresó.

La revelación del nombre del futuro hijo de Alejandra Maglietti se produjo durante una emisión del programa que conduce Beto Casella, donde la abogada se desempeña como panelista. “Cuando ustedes me digan, yo lo comparto”, dijo al referirse al nombre elegido para su hijo, generando expectativa en el estudio. Instantes después, ante la aprobación de sus compañeros, confirmó que el bebé se llamará Manuel.

Hace algunas semanas, la abogada ya había utilizado el programa como plataforma para informar públicamente que estaba embarazada y que el bebé nacería hacia mediados de 2025. De ese modo, convirtió el espacio televisivo en una suerte de puente entre su vida privada y su presencia mediática, abordando distintos aspectos de su maternidad con naturalidad frente a las cámaras.

Los antojos de Alejandra

A fines de febrero, la panelistafue sorprendida durante un móvil televisivo del ciclo Puro Show con un obsequio pensado para satisfacer sus antojos de embarazo. En el aire del programa, el cronista comentó: “Como toda mamá embarazada, Ale estaba con antojos y le trajimos un regalito, ¿cuál será el de ella?”, antes de entregarle una bandeja que despertó una reacción inmediata.

“Gracias, me muero, ¡qué lindo!”, exclamó Maglietti al recibir el presente. La bandeja contenía tomates, un alimento cuya elección generó una mezcla de entusiasmo y humor en la panelista, debido a los altos precios en plena temporada estival. “Me muero chicos, tomates, la verdad que con lo caro que están me encanta”, comentó entre risas. Este detalle simple y humano permitió conectar con el público en un nivel cercano y auténtico.

Vacaciones en Miami

durante el embarazo

Bajo el cielo despejado de Florida, Alejandra Maglietti eligió mostrar una faceta íntima y relajada de su embarazo mientras transita su segundo trimestre. La periodista y abogada, con casi 19 semanas de gestación, decidió hace unos días, realizar un viaje a Miami para disfrutar de un entorno distendido, lejos del ritmo habitual de su vida en Buenos Aires.

En su cuenta de Instagram, donde reúne una comunidad cercana a los dos millones de seguidores, publicó una serie de fotografías que retratan cómo vive esta etapa. En una de las imágenes más comentadas, se la puede ver en una pileta, con una bikini negra combinada con gorra y anteojos oscuros. En actitud contemplativa, se sostenía la panza y miraba hacia el horizonte. Junto a la publicación, escribió la frase “Modo avión desactivado”, acompañada de un emoji de corazón y otro de un pollito saliendo del cascarón.

El posteo fotográfico incluyó vistas del lugar donde se hospeda: un sendero de arena flanqueado por vegetación baja y enmarcado por altos edificios, además de algunas selfies en la playa. También compartió uno de sus platos preferidos, que degustó durante el viaje: un plato de pasta con abundante queso rallado, que según ella misma confesó es parte de los antojos que tiene junto con los tomates.