Alejandra Maglietti apuntó contra Liz Solari por la explicación de su polémico posteo contra el racismo

Tras el crimen de George Floyd a manos de la policía estadounidense, personas de todo el mundo se mostraron en contra del racismo. Por su parte, Liz Solari se expresó al respecto y fue muy criticada.

La modelo habló en el mismo posteo del racismo y del especismo. Primero, publicó la foto de una mano negra y una blanca entrelazadas. Después, la de un ser humano haciendo contacto con la de un primate.

Si bien Liz borró la segunda foto por los comentarios negativos y los memes que le llovieron, salió al cruce de los detractores y remarcó que “no entendieron” su reflexión.

No conforme con la explicación de la modelo, Alejandra Maglietti la fulminó en Bendita. “Dicen que no la entendieron y que mezclaron todo. Creo que la que mezcló todo fue ella. Si estás hablando del asesinato de Floyd, lo que tenés que hacer es concentrarte en eso. Si manda un mensaje confuso, que después no se enoje si la malinterpretan o no la entienden”, remarcó.

Entre risas, sus compañeros hicieron hincapié en que, por lo menos, no inventó un “supón” para reflexionar sobre el tema. Claramente, haciendo referencia a Tamara Bella, que les propuso a los famosos cantar la versión Imagine de John Lennon… a su manera.