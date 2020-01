Alejandra Maglietti habló del rumor de romance con Andrés Calamaro

Compartir

Linkedin Print

Desde que el año pasado terminó su noviazgo con Jonás Gutiérrez, Alejandra Maglietti no volvió a mostrarse en pareja. Candidatos le sobran y uno de ellos es muy famoso: nada menos que Andrés Calamaro.

Esta semana, desde la sección La Pavada de Crónica aseguraron que al músico le encanta la panelista de Bendita y que contactó a un productor del ciclo de Beto Casella para que le pase el número de Alejandra.

En medio de los rumores de romance, Maglietti visitó Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito le preguntó apenas la saludó: “¿Sos la novia de Calamaro?”. Entre risas, Alejandra lo negó pero contó que sí tiene contacto con el cantante.

“Fue todo mi culpa. Hice un chiste al aire, en vivo, y dije ‘sí, saldría a tomar algo con Calamaro’. Alguien le avisó por Twitter que yo había dicho eso y él respondió ‘haremos todo lo posible’. Después se comunicó con un amigo en común, que es productor de Bendita, y hablamos buena onda. Me agradeció el halago y nada más. Pobre, al final terminó en un quilombo por culpa mía”.

Entonces, Mariana Brey indagó sobre una información que le había llegado del tema: “¿Hubo una propuesta formal de hacer algo, de salir y vos le dijiste que no?”. Incómoda, Ale reconoció: “Ehh… algo así. No sé si le dije que no. A ver, estamos planeando”, dejando en claro las intenciones de Calamaro y que ella no cerró la puerta a una posible salida para conocerse mejor.

La panelista negó estar en pareja con el cantante pero confesó que charlan y la insólita manera en que comenzó el contacto.