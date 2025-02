Alejandra Maglietti sorprendió al contar cómo es su dieta antiflatulencias

Figura de la televisión, modelo y conocida por haber sido tapa de Play boy, Alejandra Maglietti se destaca tanto en los medios como en las redes sociales, donde acumula casi dos millones de seguidores. Sin embargo, en los últimos días la influencer sorprendió al revelar una llamativa dieta que sigue desde hace años para evitar tirarse gases.

Todo sucedió cuando la abogada fue invitada al programa La Noche Perfecta (El Trece) y en los primeros minutos Sebastián Wainraich la sorprendió al preguntarle si era verdad que había hecho este tipo de dieta: “¿Es verdad que hiciste una vez una dieta anti flatulencias?”.

Visiblemente incómoda por la pregunta, Maglietti se animó a contestar: “No podemos arrancar así (risas). Es que no la hice una vez, la hago toda la vida. En un momento estaba un poco incómoda con una situación que estaba pasando, imagínensela, fui al médico y me recomendó una dieta libre de FODMAPs (NdR: grupo de carbohidratos que se encuentran en algunos alimentos y que pueden ser difíciles de digerir). Mucha gente que tuvo este problema la conoce. Entonces yo sé qué alimentos me hacen mal y cuáles no”.

Fue entonces cuando la modelo destacó los beneficios y resultados que el cambio de alimentación le trajo: «Hace años que no me tiro un gas. Ese problema desapareció de mi vida, ya no es un problema para mí. Los alimentos que me hacen mal son, por ejemplo, la cebolla, todo lo que sea fermentado… eso no, ya sé que me va a hacer mal”.

Por último, la invitada cerró con una recomendación para todos sus seguidores: “Pero cada uno tiene que ir viendo, porque no todo le va a hacer mal a todos. Vas viendo cuáles son las que más te irritan el intestino y vas sacando y probando para ver qué te pasa. Vale la pena”.

Por qué se producen los gases

La formación de gases intestinales es un proceso completamente natural en el organismo humano, pero en ocasiones puede convertirse en una molestia significativa. Los gases se producen como consecuencia de la fermentación de los alimentos en el aparato digestivo, principalmente en el intestino delgado y el colon. Esta fermentación es llevada a cabo por bacterias que descomponen los componentes no absorbidos de los alimentos, liberando gases como el dióxido de carbono, el metano y el hidrógeno.

Una de las principales fuentes de gases es la ingestión de aire al comer o beber, un proceso conocido como aerofagia. Al masticar y tragar, es inevitable que se introduzca una pequeña cantidad de aire en el aparato digestivo. Esta entrada de aire puede contribuir a la sensación de hinchazón y, en algunos casos, generar la necesidad de expulsarlo en forma de eructos o flatulencias.

Los alimentos que contienen carbohidratos de difícil digestión, como los FODMAPs, son conocidos por provocar la formación de gases. Estos carbohidratos incluyen ciertos azúcares presentes en alimentos como la cebolla, los frijoles, el brócoli y las frutas como las peras o las manzanas. Al no ser completamente descompuestos en el intestino delgado, llegan al colon, donde las bacterias intestinales los fermentan, liberando gases como subproducto.

Además, la mala calidad de la dieta en términos generales también contribuye a una mayor producción de gases. Dietas ricas en alimentos procesados, grasas o en productos difíciles de digerir pueden generar una inflamación abdominal constante, lo que a su vez contribuye a la formación de gases.

El estrés y la ansiedad también desempeñan un papel en la formación de gases. Estos factores afectan el sistema digestivo, alterando la motilidad intestinal y favoreciendo el tránsito lento, lo que puede generar una acumulación de gases. El estreñimiento, otra condición común, también contribuye a la retención de gases, ya que impide que los alimentos no digeridos se descompongan con normalidad.