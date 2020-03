Alejandro Fantino adelanta su regreso a la televisión: ocupará el horario que dejó Moria

Compartir

Alejandro Fantino tenía listo para regresar a la televisión con un nuevo ciclo, Living in América, que iba a estrenarse el 30 de marzo en la pantalla de América. Sin embargo el conductor aceptó la propuesta del canal de adelantar su vuelta, con programa periodístico en el horario de 16 a 18.

En diálogo con Teleshow, el periodista que estuvo al frente de frente de Animales Sueltos por 11 temporadas -y que ahora está en manos de Luis Novaresio- contó las novedades de su regreso a la TV con este programa que, en principio, se llamará Fantino a la tarde, y será una producción de Jotax.

“Moria decidió, con mucha responsabilidad, dejar su horario -que es de ella-, hasta que esto del Coronavirus pase y así poder estar en su casa con su familia. Entonces yo, hablando con Liliana Parodi, le dije que en este momento tengo la necesidad de estar al aire, me quema estar al aire, es algo interno mío. Siento que es ahora es el tiempo de contar lo que pasa, entrevistando a gente para clarificar y hasta en algún punto hacer acciones para desenchufar, entretener e informar a todos. Y creo que el horario de la tarde es ideal para eso”, dijo el conductor.

“Lo que quiero es mezclar un poco varios espíritus de los programas que he tenido en mi carrera, un poco del último Animales sueltos, que tiene periodismo, información, entrevista, pero también un poco de Mar de fondo, que acompañó a mucha gente en un momento complicado del país, no claro que no como este, pero en uno difícil como el del 2001 y ahí estuve, tratando de hacer acciones para que la gente se desenchufe de tanto dramatismo. Mi idea es recuperar lo mejor de cada uno de mis pedacitos de programas para poder hacerlos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde”.

Fantino además adelantó cuál va a ser el equipo que tendrá en este nuevo desafío. “Voy a estar con Eduardo Battaglia, que lo adoro y es un fenómeno haciendo lo suyo, me va a acompañar en la parte periodística. También estará Luli Fernández, está la posibilidad de que se sume un pensador que para mi es un todoterreno que es Sergio Sinay, y la idea de que se sume algún otro pensador, un psiquiatra o psicólogo, que nos expliquen qué pasa con la psiquis, y que nos expliquen desde la parte psicológica y filosófico, más allá de lo médico, porque esto lo engloba a todo, en todo sentido. El médico que se sumará es Diego Martínez, para también darnos su visión desde la medicina”.

Además contó que está a posibilidad, para para más adelante, de hacer un programa los domingos con producción de Corner, que es de la productora de Gerardo Rozín. “Por ahora arrancamos con todo con este proyecto de las tardes, que es un horario que me encanta y en el que, como dije, podré acompañar a la gente en este momento delicado”.

“Respecto a la propuesta que tenía con ESPN, por ahora Disney no tiene actividad artística y decidió por ahora posponerlo, así que cuando esto se ponga en marcha, arrancaré ahí también. Hoy lo que quiero es poder estar al aire y ser un poquito lo que fue la radio en épocas complicadas de la humanidad, que acompañaba, entretenía, que informaba y contaba. Eso quiero hacer, estar cerca de la gente”