Alejandro Garnacho renovó contrato con Manchester United hasta 2028

Manchester United anunció este viernes que le renovó el contrato al joven delantero hispano-argentino Alejandro Garnacho hasta el 30 de junio de 2028. “Cuando llegué a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en el pecho».

“Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino».

“Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en el Manchester United y ya comencé a trabajar para lograr los próximos objetivos y ambiciones».

“El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito.

“Estoy disfrutando el futuro y no puedo esperar para crear más recuerdos especiales con este grupo, frente a nuestros increíbles seguidores”.

John Murtough, director de fútbol del Manchester United, dijo: “Alejandro tiene un enorme potencial y todos estamos ansiosos por trabajar con él para asegurarnos de que pueda cumplir sus ambiciones aquí en el Manchester United en los próximos años”.

¿Quién es Alejandro Garnacho?

El atacante de 18 años tiene un descaro como muy pocos futbolistas. Sobre todo a su edad. Con 18 años, este joven madrileño ya es la gran sensación de la Premier League esta temporada: por su desborde, su electricidad, una capacidad anotadora que empieza a asomar y por su carácter de estrella.

Todo ello con el pelo teñido de blanco, a lo Paul Gascoigne, un ‘look’ que mostró antes del duelo contra el Barcelona, en el que sabía que todos los ojos del fútbol iban a estar puestos en él.

Pero su impacto no se reduce solo al terreno de juego. Una vez acabado el partido tiñó ese descaro de burla. Se llevó los dedos a los ojos e imitó la celebración de Pedri, que ese día no pudo estar en el terreno de juego por sanción. Además, subió la foto a sus redes sociales y la acompañó de un texto: «Pasó el equipo grande».

En la final de la Copa de la Liga no tuvo protagonismo en el partido, pero sí después de él, cuando se enfundó la bandera de Argentina, dejando clara cuál es su elección a la hora de representar a una selección. Garnacho, nacido en Madrid, puede elegir entre España o Argentina, de donde es su madre.

Su crecimiento en Madrid le hizo pasar por las categorías inferiores del Getafe y del Atlético Madrid, del que salió en octubre de 2020 atraído por los ojeadores del Manchester United.

Con 16 años, Garnacho se incorporó a los juveniles del club inglés y empezó a dar pasos en su trayectoria. En su primera temporada marcó 7 goles en 18 partidos con el sub-18 del United y en octubre se estrenó con las inferiores de la selección española. Jugó tres amistosos, ante Turquía, Rumanía y Portugal, bajo las órdenes de Pablo Amo, ahora en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente en la absoluta.

Sin embargo, Garnacho decidió a comienzos de 2022 dar el paso con Argentina y empezar a jugar con la Albiceleste Sub 20, con la que disputó cinco encuentros, además de ser incluido en una lista previa con la absoluta y quedarse muy cerca de ir al pasado Mundial de Qatar.

Su explosión definitiva como promesa fue la temporada pasada, cuando marcó dos goles en la final de la Copa de Inglaterra juvenil en Old Trafford. Garnacho marcó siete tantos en seis partidos y le dio ese título por primera vez al United en una década.

A finales de temporada disfrutó de sus primeros minutos con el primer equipo y las lágrimas de su familia desde la grada demostraban lo que significaba eso para todos ellos. Apenas jugó más de diez minutos entre dos encuentros, pero Garnacho empezó a ser un habitual en los entrenamientos durante el verano y, pese a algún toque de atención de Ten Hag por su comportamiento.