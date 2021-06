Alejandro Konsztandt deja la Unión y es el primer refuerzo de Comunicaciones

Compartir

Comunicaciones de Mercedes comenzó con el armado de plantel para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), y sumó su primera cara nueva, Alejandro Konsztadt.

De cara a la temporada 2021/2022 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Comunicaciones de Mercedes incorporó a su primer refuerzo con el fichaje del base Alejandro Konsztadt. El ex jugador de La Unión de Formosa llega para ocupar una posición que la que el “aurinegro” tuvo muchos problemas en la último campaña.

Alejandro Konsztadt de 31 años y 1,90 mts, viene de jugar la temporada pasada en La Unión de Formosa, donde disputó 36 partidos, y tuvo un promedio de 24,9 minutos en cancha, 7,9 en puntos por juego. Con este fichaje “Comu” se asegura un base con experiencia como lo pretendía el cuerpo técnico encabezado por Ariel Rearte.

Hace unos días el propio presidente de Comunicaciones, Mario Fernández comentaba sobre este puesto a cubrir, “nuestra pretensión como club es contratar un base, tuvimos gran deficiencia en ese puesto en la última temporada y este año la idea es contratar un buen base”.

La tarea de la dirigencia del elenco mercedeño se encuentra abocada a la tan ansiada renovación del ala pivote Mariano Fierro, que tuvo una enorme temporada, y fue no solamente uno de los más destacados en el equipo “aurinegro” sino que en toda la Liga Nacional, por ello la tarea no será sencilla debido al interés de varios clubes por contar con sus servicios.

Más allá de tener la intención de renovar el vínculo con Mariano Fierro, la idea del técnico Ariel Rearte es tratar de mantener la base del equipo que llegó a los cuartos de final en la Liga pasada, tales casos como el alero Miguel Gerlero y el escolta norteamericano Jordan Adams.

Lucas Victoriano es el nuevo

DT de Instituto para la

próxima Liga Nacional

La subcomisión de basquet del Instituto Atlético Central Córdoba develó la incógnita sobre quién será el entrenador para la próxima Liga Nacional. Se trata de Lucas Victoriano quien viene de dirigir a Regatas de Corrientes en la última edición de la mayor competencia del baloncesto argentino.

El tucumano, de 43 años, tuvo una exitosa carrera como jugador donde integró la Selección Argentina que, con el tiempo se conoció como la Generación Dorada. Nacido en San Miguel de Tucumán, como jugador fue campeón de Liga Nacional y Sudamericana jugando para Olimpia de Venado Tuerto en 1996.

También consiguió títulos de clubes en Europa ganando la Lega 2 en la temporada 2005-2006 con el Euro Radi Scalati. Con la albiceleste de Argentina ganó el Sudamericano de cadetes y de juveniles en 1993 y 1994 y el Torneo de las Américas en 2001.

Como entrenador, además de dirigir al Regatas correntino en la Copa Osvaldo Arduh, también estuvo al frente de Estudiantes de Concordia en 2017-18. Como entrenador, su debut fue en el CB Pozuelo de Madrid.

