Alejandro Piñeiro: “El oficialismo no debe subestimar a la gente que sabe cual es el proyecto serio, con valores encabezado por el Dr. Carbajal”

El abogado Alejandro Piñeiro en entrevista con el Dr. Alfredo Barberis, hizo referencia al peligro que existe al dividir a la oposición, favoreciendo de esta forma al oficialismo.

El letrado enunció que es una estrategia que utiliza el peronismo en las distintas provincias como de hacer figurar una supuesta interno de cómo se va a crear su propia oposición, pero pero a la hora de la verdad cuando llegan a ocupar una banca responden directamente al ejecutivo gobernante, esto en la provincia es aprovechado por la ley de lemas reinante.

“Esto se dio en el 2019 cuando el candidato oficialista parecía ser Jorge Jofre y la oposición peronista era Fernández Patri es decir se construyen su propia oposición, en este sentido Gildo Insfrán copiando lo que hace Zamora en Santiago del Estero se crea su propia oposición pero más allá de esto no hay que subestimar a la gente porque la gente conoce muy bien está tercer pata o está tercer guía cómo se quiere hacer creer, encabezada por la doctora Gabriela Neme, quién ingreso como concejal en el año 2017 acompañándola fórmula de valores ciudadanos que saben que viene de una pata peronista, como Adrián Bogado que es una pata del gildismo, pero que de repente ahora se presentan con una cara opositora como si fuera que esto cambiará lo que fueron durante 30 años” remarcó.

Además sostuvo que los ciudadanos elegirán la opción más seria la que realmente enfrente a Gildo Insfrán y sobre todo que lo engrose las filas del kirchnerismo a nivel nacional, porque la fórmula que se generó con el doctor Fernando Carbajal y la doctora Emilia Maciel, es muy positiva sobre todo quién encabeza la lista que es una persona que viene de otro ámbito muy distinto a lo que se conoce y que viene aportar cosas nuevas, que representan los valores y el ideal de la oposición sobre todo como proyecto para la construcción de la provincia de Formosa y para las elecciones del año 2023.

“En cuanto a la doctora Maciel está muy bien identificada con las comunidades aborígenes y es una figura muy joven, por lo tanto hay muy buenas perspectivas para lo que se viene, estamos demostrando gente nueva muy capaz, con una mezcla de la experiencia de Carbajal y la juventud de Maciel por lo tanto se verá con muy buenos ojos sobre todo por la juventud, es una propuesta interesante no sólo para las elecciones que viene qué es sólo un puntapié de lo que se necesita para cambiar la provincia, y formar un proyecto serio de gobierno qué se tiene que llevar adelante a partir de ahora hasta el 2023 y una vez que se logre el objetivo poder cambiar la realidad de Formosa sobre todo para la juventud qué es el rango etario más golpeado que tiene la sociedad”, sentenció.

También expuso que hay un compromiso de distintos jóvenes que se están sumando al proyecto colectivo que buscan una realidad distinta para toda la sociedad formoseña en su caso particular milita en la Unión Cívica Radical en su rol profesional, pero de algún tiempo lo hizo desde la parte Universitaria, siempre conectado con los jóvenes observando lo que se puede mejorar.

“Este despertar de la juventud se notó los días viernes y sábado con Fernando Carbajal cuando hicieron las reuniones con los jóvenes en la localidad de Clorinda y Formosa, en dónde se realizó una conversación de jóvenes de distintos sectores y no solamente militantes, participó sobre todo la juventud independiente o a quienes no militaban pero ahora se ve representada en un proyecto qué quiere algo distinto qué quiere modificar las cosas y conocer al candidato que encabeza esta oposición qué quiere llevar el cambio a Formosa, se tocaron distintos temas como aquel fatídico 5 de marzo que sólo fue una anécdota más de todas las aberraciones que se cometen en esta provincia, la imposibilidad que tienen los jóvenes de acudir a su primer empleo sino es a través del Estado, la falta de inversión privada, la generación de empleo genuino y sobre todo lo que trae aparejado el éxodo de jóvenes que tienen que ir a otra provincia por no encontrar un mejor futuro en su tierra que se esta” afirmó el abogado.

Para culminar Piñeiro aseveró que nunca se vio que el estado rechace a jóvenes con ideas cómo lo hizo esta provincia, que no aproveche los conocimientos para mejorar sino que le ponga todas las trabas para que puedan producir en ella, en este tiempo no se le permitió siquiera poder venir a visitar a sus familias, es más se hizo todo lo posible para que esos jóvenes que se fueron a capacitar no vinieran a emplear sus conocimientos en Formosa, esto produce un atraso a nivel regional y a nivel país.

