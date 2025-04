Alejandro Vanoli disertó en Formosa sobre economía mundial y el impacto en Argentina

Ayer por la tarde, en el Galpón G del Paseo Costanero, se llevó a cabo una charla abierta sobre “Economía Mundial e Impacto en Argentina”, organizada por la Fundación Banco Formosa en conjunto con el Gobierno de la Provincia. La actividad contó con la destacada presencia del ex presidente del Banco Nación, Alejandro Vanoli, quien fue el principal orador del evento.

La jornada también contó con la participación de referentes locales como Graciela De la Rosa, Horacio Cosenza, Enrique Zanin y Daniel Higa, quienes acompañaron la exposición y posterior intercambio con el público.

Durante su disertación, Vanoli abordó la actual situación económica del país y fue categórico al afirmar: “Es muy crítica porque tuvo que acudir nuevamente al FMI por haberse quedado sin dólares. Transitoriamente veo una estabilidad financiera, pero no un modelo económico nacional sustentable. Este problema no se ha solucionado, solo se ha pateado la pelota para adelante”.

En relación al reciente levantamiento parcial del cepo cambiario, Vanoli expresó sus reparos: “No veo beneficios en esto porque solo se han quitado las restricciones para las personas físicas, pero para las empresas y personas jurídicas siguen vigentes las mismas restricciones desde hace siete años”.

El economista también fue escéptico sobre la llegada de inversiones al país: “En este año y pico no ha venido ninguna inversión de envergadura a la Argentina, y no hay condiciones que auguren un cambio en ese sentido”, advirtió.

Vanoli explicó que su participación en la charla tuvo como objetivo compartir un análisis del contexto económico internacional, su impacto en el país y las perspectivas a futuro. “Vengo a hablar de la situación internacional, cómo impacta en Argentina y qué se puede esperar en este mundo tan volátil, marcado por las políticas globales y la guerra comercial con China, dentro del esquema de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, concluyó.