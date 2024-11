Alerta amarilla por viento y precipitaciones que continúan afectando a toda la región

Formosa vivió ayer un día inusitado con un cambio brusco de clima, que dejó a los formoseños sorprendidos por un fuerte temporal. A lo largo de la tarde del lunes 11 de noviembre, la región fue azotada por vientos intensos que superaron los 70 km/h, junto con un repentino descenso de temperatura que alteró la calma propia de la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para toda la provincia, por lo que se recomienda especial precaución ante el peligro que representan los vientos fuertes.La tormenta, que se desplegó con fuerza sobre el este y sur de la provincia de Formosa, también afectó a áreas de Chaco y Corrientes, e incluso se extendió hacia el país vecino, Paraguay. Se espera que las temperaturas caigan a niveles cercanos a los 13°C en las próximas horas, mientras que las lluvias aisladas pronosticadas para la madrugada y mañana de hoy, martes 12, seguirán complicando las condiciones meteorológicas en la región.

El impacto del viento:

un día de sorpresas

El lunes comenzó como un día caluroso y parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 30°C, pero hacia el mediodía, los vientos del sudoeste comenzaron a ganar fuerza. Según el SMN, la velocidad de los vientos se ubicó entre 25 y 40 km/h, pero con ráfagas que llegaron a los 70 km/h en algunos puntos de la ciudad y de las zonas rurales cercanas. El fenómeno, que se originó por el avance de un frente frío que cruzó rápidamente desde el sur, provocó que en pocas horas la temperatura descendiera abruptamente, lo que causó sorpresa y malestar entre los formoseños.En la ciudad capital, las ráfagas fueron tan intensas que se registraron caídas de ramas y algunos árboles en las zonas más expuestas. En varios puntos del centro, los comerciantes y vecinos tuvieron que resguardar objetos de la vía pública ante el temor de que fueran arrastrados por el viento. También se reportaron cortes de energía en algunas localidades del interior de la provincia, a causa de la caída de cables y postes de electricidad.A pesar de los esfuerzos por mantenerse a resguardo, las ráfagas se sintieron en toda la ciudad. Las principales arterias, como la Avenida 25 de Mayo y la Avenida Néstor Kirchner, presentaron dificultades para el tránsito vehicular, ya que el viento soplaba con tal fuerza que dificulta la conducción, especialmente en vehículos de menor porte.

Un fenómeno regional

que afecta a más provincias

El impacto del viento no se limitó solo a Formosa. La alerta amarilla emitida por el SMN también abarcó a las provincias vecinas de Chaco y Corrientes, que experimentaron condiciones climáticas similares. Las fuertes ráfagas y la caída de lluvia afectaron en mayor medida a las localidades cercanas al río Paraná, aunque la mayor parte de los vientos se concentraron en las zonas sur y este de Formosa. En Paraguay, el temporal también tuvo su impacto. La ciudad de Asunción y otros puntos del país vecino vivieron una jornada de fuerte viento, con ráfagas que alcanzaron los 80 km/h en algunas áreas. Se espera que, durante la noche de hoy, la temperatura en la región sur de Paraguay caiga drásticamente, descendiendo a niveles de hasta 13°C, lo que provocará una sensación de frío intenso en la zona.En toda la región, la sensación térmica fue de un gran contraste respecto al calor que venía registrándose días previos. Este cambio abrupto afectó sobre todo a quienes no se esperaban una caída tan drástica de la temperatura, lo que generó incomodidad en las primeras horas de la tarde y la noche.

Pronóstico del SMN: lluvias

aisladas y un brusco

descenso térmico

El SMN también alertó sobre la posibilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana del martes 12 de noviembre. Aunque se espera que las precipitaciones sean de baja intensidad, las condiciones de inestabilidad podrían provocar tormentas de corta duración en diferentes puntos de la provincia.En cuanto a las temperaturas, el clima experimentará un descenso marcado. La mínima podría llegar a los 15°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima no superará los 27°C, lo que implica un enfriamiento significativo respecto a las condiciones previas. Esta variabilidad de temperaturas podría generar malestar, especialmente para aquellos que no se encuentran preparados para el brusco cambio.De acuerdo con los meteorólogos, este tipo de eventos de fuerte viento y lluvias aisladas no son infrecuentes en la región durante la transición hacia la temporada de verano, aunque la rapidez y la intensidad con que se dio este fenómeno resultaron excepcionales. En este contexto, se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para minimizar los riesgos de accidentes o daños materiales.

Recomendaciones a la

población: precaución

ante el viento y las lluvias

Las autoridades locales y el SMN han instado a la población a tomar precauciones, en especial por los fuertes vientos y las lluvias que podrían intensificarse durante las próximas horas. Entre las recomendaciones más importantes se destacan:- Evitar circular por zonas donde haya árboles grandes o estructuras que puedan ser derribadas por el viento.- Mantenerse alejado de cables caídos o en riesgo de desprenderse.- Resguardar objetos en los hogares, balcones y patios que puedan ser desplazados por las ráfagas.- Estar atentos a los informes meteorológicos y seguir las indicaciones de Defensa Civil.Además, se aconseja no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, y las lluvias podrían dificultar aún más el desplazamiento por la vía pública.

Un clima cambiante que

marca el fin de la calidez

El fenómeno del lunes 11 de noviembre también marca el fin temporal de la ola de calor que había predominado en la región durante los días previos. Con temperaturas que en algunos momentos superaron los 35°C durante el fin de semana, la llegada de este frente frío se sintió como un alivio para muchos, aunque las lluvias y el viento fuertes trajeron consigo un clima mucho más severo.Si bien el pronóstico apunta a una mejora parcial de las condiciones para el resto de la semana, los cambios climáticos abruptos que se viven en Formosa y las provincias vecinas son un recordatorio de la inestabilidad característica de la región. Las fluctuaciones de temperatura y la presencia de fenómenos climáticos extremos, como tormentas, ráfagas de viento y lluvias, están a la orden del día, lo que obliga a las autoridades a mantenerse alertas y a los habitantes a estar preparados para cualquier eventualidad.

En conclusión, el temporal que sorprendió a los formoseños ayer dejó una fuerte impresión. Con vientos que alteraron la tranquilidad habitual y temperaturas en caída libre, el cambio en el clima ha sido drástico y ha marcado el fin de una jornada de calor intenso. Las lluvias aisladas y el viento fuerte continuarán afectando la región, mientras los formoseños y los habitantes de las provincias vecinas deberán mantenerse atentos a los próximos cambios y seguir las indicaciones de los especialistas.