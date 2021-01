Alerta en Barcelona: hisopó a todo el plantel y suspendió el entrenamiento ante dos casos de coronavirus

Compartir

El Barcelona de Lionel Messi confirmó dos casos positivos de coronavirus en el staff técnico y por lo tanto dio aviso a las autoridades deportivas y sanitarias en cumplimiento del protocolo.

El club, que no dio precisiones sobre las personas afectadas, informó en un comunicado publicado en su página web que el plantel se realizó otra vez las pruebas PCR y que el entrenamiento de hoy quedó pospuesto hasta nuevo aviso.

Todos los jugadores, incluido el crack argentino, están en sus casas a la espera de los resultados, ya que mañana deberán deberán disputar un partido pendiente de la segunda fecha de LaLiga ante el Athletic Bilbao. Este será un choque de suma importancia ya que de no conseguir la victoria, el equipo catalán quedaría muy lejos de la pelea por el título.

Barcelona se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos, a diez del puntero, Atlético de Madrid (38).

Para el duelo de mañana miércoles, Koeman no podrá contar con Piqué, Coutinho, Ansu Fati y Sergi Roberto.

El futuro de Lionel Messi

Desde el 1 de enero de 2021, Lionel Messi ya puede firmar contrato con cualquier club del mundo si así lo desea. La libertad de acción que no tuvo en agosto pasado tras enviar un burofax anunciando su deseo de salir, ya es una opción concreta.

Es que a partir de esa fecha Messi tiene libertad absoluta para negociar un futuro contrato con otro club, aunque el reglamento de la FIFA dice que no podrá hacerlo a espaldas del Barça.

La normativa de la FIFA dice de manera textual en su punto 18: “Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual hubiera vencido o venciera dentro de un plazo de seis meses”.

// La última entrevista de Messi

Además, en ese mismo artículo 18 la FIFA establece que “un club que quiera con concertar un contrato con un futbolista profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el futbolista”.

La norma, entonces, obliga al club de destino a comunicárselo al blaugrana antes de iniciar las negociaciones con el jugador, aunque faltará ver si el equipo al que decidiera irse Messi sigue cumple los pasos legales. En el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores, concretamente en su apartado IV relativo a la Estabilidad contractual entre jugadores profesionales y clubes, es donde se encuentra el artículo específico que habla de las disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores y clubes.

¿Qué significa esto?

Messi podrá firmar con PSG o Manchester City o Inter Miami a partir del 1° de enero y estará dentro de la normativa vigente de la FIFA. Es decir que no incurrirá en ningún incumplimiento. Ese nuevo contrato entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2021, es decir desde el día siguiente al vencimiento del actual contrato con Barcelona que terminará el 30 de junio próximo.

Si decidiera irse del Barca, solo podrá hacerlo una vez terminado el vínculo legal. La FIFA no permite que se registren dos contratos con clubes diferentes en el mismo período, con lo cual Leo no podría jugar para otro equipo a partir del 1 de enero si no rescindiera con el club catalán.

Qué puede pasar

Messi esperará las elecciones del Barcelona -a realizarse el 24 de enero- para tener un panorama más claro del futuro del club. Él asegura que está cómodo en el club, que recuperó la ilusión de pelear por ganar más títulos, fundamentalmente la Champions League, y que el tiempo de las dudas quedó atrás.

Los próximos meses serán, sin embargo, muy movidos en cuanto a ofertas porque el PSG el City y cualquier otro club que lo pretenda sabe que tendrá vía libre para negociar. En este contexto es el Inter de Miami el que se relame luego de que el propio delantero rosarino dijera en una entrevista que brindó días atrás su deseo de trasladarse a los Estados Unidos. “Siempre tuve la ilusión de vivir allí”, sentenció.

