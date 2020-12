Alerta en Boca por el estado físico de dos figuras antes del Superclásico con River

Compartir

A días del Superclásico que se llevará a cabo el sábado 2 de enero desde las 21:30 en la Bombonera por la cuarta jornada de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona, Boca informó sobre el estado físico de dos de las figuras del plantel. Los implicados en el parte médico difundido en ayer a la mañana pertenecen a Edwin Cardona y Nicolás Capaldo.

El colombiano presentó un cuadro de enterocolitis y permanecerá en reposo por al menos 24 horas, a la espera de su evolución. El enganche de 28 años que fue titular en la última presentación del Xeneize por el campeonato doméstico frente a Huracán (asistió a Wanchope Ábila en el primer tanto) perdió la titularidad en los últimos encuentros aunque es una pieza clave para Miguel Ángel Russo quien, como mínimo, le da minutos en los tramos finales de los partidos.

Por su parte, el joven mediocampista sufrió un traumatismo de maxilar superior que le impidió continuar en cancha frente al Globo, tras un codazo de Nicolás Cordero. Se le realizó una tomografía y se constataron lesiones en dos piezas dentarias inferiores. Se someterá a un tratamiento odontológico que no le impedirá entrenarse con normalidad.

De no mediar inconvenientes inesperados, tanto Cardona como Capaldo estarán disponibles de cara al choque con River de este fin de semana. Ambos cuentan con chances de arrancar como titulares aunque el entrenador definiría la alineación instantes antes del pitazo inicial. De todas formas, el cuerpo médico boquense seguirá la evolución día a día de cada uno de los futbolistas.

El choque del sábado es trascendental para Boca, no solamente porque puede significar un adelanto de la hipotética final de Copa Libertadores frente a su acérrimo rival, sino porque se puede llegar a definir gran parte de su suerte en la Copa Diego Maradona. Ambos equipos llegan a la cita como líderes de la Zona Campeonato A y, quien gane, pondrá un pie en el duelo definitorio.

Russo pretende tener a todos sus soldados al 100% porque la agenda se achica: el miércoles 6 de enero Boca recibirá al Santos de Brasil por la ida de las semifinales de la Libertadores; el domingo 10/1 (a confirmar) visitaría a Argentinos Juniors para definir su posible pase a la final de la Copa Maradona; y el miércoles 13/1 disputará la revancha contra los brasileños en San Pablo. En caso de acceder a la final de la copa nacional, tendrá que viajar a San Juan el 17/1, mientras que la posible final del certamen continental será el 30/1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

