Alerta en Boca por la posible baja de Leandro Paredes ante River

La reciente amonestación a Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors, ya que el mediocampista quedó a una sola tarjeta de la suspensión y podría perderse el esperado Superclásico ante River Plate en la Bombonera. La sanción, que pasó inadvertida para muchos durante la transmisión oficial, se produjo en el tramo final del primer tiempo del partido frente a Belgrano de Córdoba, según el informe arbitral de Pablo Dóvalo. Esta situación no solo complica la planificación deportiva del equipo, sino que también generó un profundo malestar en el plantel y el cuerpo técnico, que cuestionan abiertamente el arbitraje recibido.

El encuentro ante Belgrano resultó especialmente adverso para Boca Juniors. Además de la derrota, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se vio afectado por una serie de decisiones arbitrales que, a juicio de los protagonistas, condicionaron el desarrollo del juego. La amonestación a Paredes se produjo durante un contraataque del conjunto cordobés, cuando el volante cometió una infracción sobre Lucas Passerini. Aunque para el propio jugador se trató de un simple tropezón, el árbitro interpretó la acción como merecedora de tarjeta y, tras detener el juego, sancionó al mediocampista, quien reaccionó con visible desconcierto y reclamó explicaciones.

Con esta tarjeta, Paredes acumula ya cuatro amonestaciones en el torneo Clausura —las anteriores fueron ante Huracán, Aldosivi y Central Córdoba—, lo que lo deja al borde de la suspensión por acumulación. De recibir una quinta amarilla en los próximos compromisos, el capitán xeneize se perdería el siguiente partido, lo que podría coincidir con el Superclásico ante River Plate, programado para el fin de semana del 9 de noviembre.