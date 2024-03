Alerta en el Centro de Referencia Formosa por amenaza de cierre del organismo

El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello avanza con el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) y el despido de 600 de sus trabajadores. En Formosa esta medida afectaría a 31 trabajadores.

Se trata del Centro de Referencia Formosa, dependiente del exministerio de Desarrollo Social de la Nación, lugar donde funcionan varios programas. Los CDR son espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos del país, para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales.

Los 59 centros existentes, que serían cerrados en su totalidad, están integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas coordinando líneas de acción con el Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano.

Lis Yanacón y Mara Oviedo, trabajadoras del CDR Formosa explicaron la difícil situación de incertidumbre por la que atraviesan, tras conocerse a través de redes sociales la decisión del gobierno nacional de desmantelar el organismo.

Dijeron que se enteraron la novedad a través de un comunicado que emitió el Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional que trataba a las oficinas como una “caja de la política y cueva de ñoquis”.

Aclararon que no recibieron pedido de documentación o información alguna, como tampoco conocen de la existencia de una auditoría por parte de las actuales autoridades nacionales.

Ambas trabajadoras lamentaron que al cerrarse el organismo, se terminan “políticas públicas que se están trabajando con el ciudadano, con aquella persona que se acerca a nuestra oficina a buscar un asesoramiento, el monotributo social, el reclamo de la tarjeta Alimentar, a ver el expediente de la pensión no contributiva, la entrega de herramientas para fortalecer a emprendedores que inician su actividad, entre otras”.

Añadieron además que por decisión del gobierno nacional los ciudadanos deberán manejarse con un 0-800 para evacuar sus dudas y consultas, perdiendo así el contacto cara a cara y la posibilidad de evacuar sus dudas.

Repudiaron además los agravios que recibieron al señalar que “no somos una cueva de ñoquis, somos profesionales, es un equipo interdisciplinario, trabajamos desde el año 2005 en forma territorial en toda la provincia mediante el acompañamiento de los Centros Integradores”.

Comunicaron que el cierre se daría el 1° de abril. “En Formosa somos 31 personas, ahí está la crueldad de la no información, de qué pasará con nosotros, son diferentes situaciones que atraviesa cada persona. Hay personas contratadas con más de 15 años de antigüedad, con planta permanente, pero hoy estamos todos corriendo el mismo riesgo, porque estamos viendo los antecedentes con otros compañeros trabajadores nacionales que ya sufrieron despidos”.

Aclararon que “sabemos que hasta el 31 de marzo tenemos este espacio, cedido por el Gobierno de la provincia, en el marco del trabajo articulado que siempre hemos hecho Nación, Provincia y Municipio” y que se encuentran en alerta.