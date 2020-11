Alerta en el fútbol argentino: Gastón Ávila, de Boca, tiene coronavirus por segunda vez en tres meses

Compartir

La semana pasada Quilmes informó que Emanuel Culio, futbolista del plantel, se había contagiado por segunda vez el coronavirus. Aunque se encontraba en buen estado y sin síntomas, la alarma se encendió en todo el fútbol argentino. Y ahora volvió a sonar con más fuerza tras confirmarse la misma situación en uno de los jugadores de Boca: se trata de Gastón Ávila.

Los integrantes de la plantilla xeneize se sometieron a los correspondientes testeos previos a cada encuentro en la jornada de ayer, en vísperas al duelo contra Lanús de mañana (19:20 en la Bombonera). Y al cuerpo médico le llamó la atención que el defensor de 19 años volviera a dar positivo. Se realizó una contraprueba para determinar si se trataba de un falso positivo pero finalmente corroboraron que tenía el virus.

El departamento médico de la institución de la Ribera lo confirmó a través de un comunicado: Durante los tests rápidos realizados al plantel de Boca para el partido de este viernes ante Lanús se registró un caso positivo en el jugador Gastón Avila. Se le realizó chequeo de seguridad siendo PCR positivo y el dosaje de IgG e IgM negativo. Debido a que el defensor ya había cursado la enfermedad en septiembre, en forma asintomática, se decidió su aislamiento preventivo e interconsulta con infectología y estudios pertinentes para arribar a un diagnóstico definitivo. El jugador se encuentra asintomático así como el resto del plantel y el personal en perfecto estado. Se continuará con las medidas de prevención y cuidados”.

El rosarino había sido uno de los casos confirmados en agosto pasado, cuando una ola de contagios atacó al búnker del equipo conducido por Miguel Ángel Russo en la burbuja que se había montado en un hotel de Ezeiza. Evidentemente en el caso de Ávila los anticuerpos no funcionaron como en la mayoría de las personas contagiadas y recuperadas, ya que lo contrajo otra vez.

De esta forma el juvenil que asomaba como titular de cara al cotejo frente al Granate por la cuarta jornada de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional quedó completamente aislado y se perderá los próximos compromisos, incluido el del miércoles que viene por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en Brasil.

Desde que retornó el fútbol oficial tras el parate, Ávila fue convocado en todos los encuentros con la excepción de la victoria en Paraguay ante Libertad (18/9), por estar recuperándose del primer contagio (reapareció como suplente el 25/9 también por Libertadores ante Independiente Medellín). Si bien no sumó minutos en ningún duelo, es una de las alternativas fiables de las que dispone Russo y relevo de Lisandro López, Carlos Izquierdoz (expulsado ante Talleres) y Carlos Zambrano.

Los únicos minutos oficiales desde su arribo a Boca fue contra Talleres en Córdoba por la Superliga pasada. Proveniente de Rosario Central, fue fichado como una apuesta a futuro pero el año pasado sufrió una lesión ligamentaria de rodilla que lo marginó de las canchas casi toda la temporada.

El entrenador azul y oro evalúa qué once alinear mañana en la tarde noche de La Boca y probablemente apele a una formación plagada de suplentes y juveniles pensando en el cruce copero ante Inter de la semana próxima. Con la baja de Ávila, asoman Lisandro López o el chico Renzo Giampaoli como posibilidades. ¿La probable alineación? Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, López o Giampaoli, Emanuel Mas; Gonzalo Maroni, Cristian Medina, Diego González, Exequiel Zeballos; Mauro Zárate y Ramón Wanchope Ábila.

