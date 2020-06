Alerta en el fútbol de Brasil: 16 jugadores de Vasco de Gama dieron positivo de coronavirus

Compartir

Brasil se ha convertido en el país más afectado por la pandemia de coronavirus y el deporte no es ajeno a este flagelo. En las últimas horas se confirmó que 16 jugadores del plantel de Vasco da Gama dieron positivo en las pruebas que le realizó el cuerpo médico del club, mientras que otros tres ya superaron la enfermedad y están curados.

Según informó el Dr. Marcos Teixeira en un pormenorizado comunicado, los futbolistas que dieron positivo de Covid-19, cuyos nombres no dieron a conocer, ya fueron aislados y están bajo tratamiento médico. En los próximos días se les realizarán nuevas pruebas para constatar que ya no puedan contagiar.

“Esto solo prueba que estamos haciendo una gran acción de salud, identificando esta infección lo más rápido posible en los atletas. Sabemos, de hecho, que el 95% de las personas son asintomáticas entre aquellos que ya han tenido contacto con el virus. Por lo tanto, esto nos impide propagar este virus incluso dentro del entorno familiar del atleta”, destacó el profesional.

Vasco de Gama -club en el que juegan los argentinos Martín Benítez y Germán Cano- realizó pruebas de sangre y también hisopados a todos los integrantes de su plantel, como así también al cuerpo técnico y colaboradores. Además, testeó a los familiares de estos y a todas las personas con las que conviven (amigos o empleados) con el objetivo de conformar un mapa epidemiológico. En total, hicieron controles a más de 250 personas.

“Pudimos ver que aproximadamente el 30% de todas estas personas ya han estado en contacto con el nuevo coronavirus”, explicó el Dr. Teixeira.

Desde el club informaron que a partir de este lunes realizarán una serie de exámenes físicos a los jugadores para evaluar su condición luego de más de dos meses de inactividad por las medidas de aislamiento social. A las instalaciones solo podrán ingresar aquellos que hayan dado negativo e las pruebas o que ya tengan inmunidad al virus.

De esta manera, el equipo carioca vuelve al ruedo con sus actividades, aún sin tener fecha cierta para el regreso del fútbol en Brasil. El país ha registrado el número más alto de casos de la región, con más de 500 mil infectados y cerca de 30 mil muertos.