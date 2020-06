Alerta en el PGA Tour: el primer jugador que dio positivo se tuvo que retirar del torneo

Compartir

Linkedin Print

El PGA Tour sufrió un impacto cuyas consecuencias habrá que seguir de cerca, sobre todo en momentos en los que varios deportes han retomado la actividad (el fútbol europeo, por ejemplo) y otros elaboran protocolos sanitarios para flexibilidad la cuarentena. El golf profesional, con restricciones varias, entre ellas, la prohibición del acceso del público, reanudó la competencia la semana pasada con el certamen Charles Schwab Challenge, en el Colonial Country Club, en Fort Worth, y este jueves comenzó el RBC Heritage, en Hilton Head, con US$ 7,8 millones en premios. Pero cuando se iniciaba la segunda vuelta, una noticia inquietó a todos: jugadores, entrenadores y, obviamente, organizadores.

Nick Watney, jugador de Estados Unidos, de 39 años y ubicado en el puesto 112° de la FedexCup, se retiró del RBC Heritage antes de la segunda rueda después de dar positivo en Covid-19. Antes de llegar al club, indicó que tenía síntomas vinculados con la enfermedad y después de consultar con un médico, se le realizó el test correspondiente. Resultó positivo.

Watney contará con todo el apoyo del PGA Tour durante su autoaislamiento y período de recuperación bajo las normas sanitarias requeridas. Como medida precautoria, y para la salud y el bienestar de todos los presentes en el torneo y vinculados con los asistentes, de inmediato se puso en práctica un plan de acción con expertos médicos, sobre todo con aquellos que puedan haber tenido contacto directo con el golfista infectado en los últimos días.

Watney, que viajó en un vuelo privado a la isla de Hilton Head para el torneo y no estaba en el vuelo chárter proporcionado por el PGA Tour desde Fort Worth, había dado negativo en el test al que se sometió en su llegada. Es el primer miembro de la PGA Tour en dar positivo por el coronavirus. Un total de 369 personas (jugadores, caddies, personal esencial) se sometieron a pruebas in situ antes del comienzo del torneo, con cero resultados positivos.

Debido a la pandemia de Covida-19, el PGA no permitirá el acceso de público a sus torneo hasta el Memorial Tournament, que se desarrollará del 16 al 19 de julio en Dublin, Ohio. Habrá que ver si lo sucedido con Watney en Hilton Head modifica alguna de las medidas tomadas. Y también si llega a impactar en el golf aficionado.

La semana pasada, en el Charles Schwab Challenge ganado por Daniel Berger, Watney no había logrado superar el corte clasificatorio para los últimos 36 hoyos. Y ahora, en Hilton Head, había arrancado con una vuelta no muy promisoria: 74 golpes, tres sobre el par de la cancha, producto de 5 birdies, 4 bogeys y 2 doble bogeys.

Watney registra 5 victorias en el PGA Tour, entre ellas en el Cadillac Championship 2011, en Doral, cuando aventajó por dos golpes a Dustin Johnson. También se lució al triunfar en Kuala Lumpur 2012. Oriundo de Sacramento, es un seguidor apasionado del futbol americano, fanático de los San Francisco Giants, de los 49ers y también de los Sacramento Kings de la NBA.