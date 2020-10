Alerta en Masterchef Celebrity: Vicky Xipolitakis tiene coronavirus

Compartir

Tras el caso positivo de El Polaco, que obligó a Masterchef Celebrity a suspender sus grabaciones, trascendió en las últimas horas que Vicky Xipolitakis también contrajo coronavirus. Así lo anunció el periodista Marcelo Polino, embajador del reality culinario, este domingo en su visita a La Peña de Morfi donde brindó detalles del programa más visto de la televisión argentina.

Desde el inicio, el ciclo en la pantalla de Telefe se desarrolló con todas las medidas de prevención como el uso de alcohol en gel y barbijos. Sin embargo, en las últimas horas debieron suspenderse las grabaciones del exitoso certamen culinario por el caso positivo de El Polaco durante los días jueves y viernes de esta semana. En breve se anunciarán los reemplazos del cantante de cumbia y de la mediática.

Según contó Rodrigo Lussich en Teleshow, el equipo de producción de Masterchef Celebrity retomará las grabaciones del programa este lunes. Precavidos a los potenciales focos de contagio, desde la productora Boxfish -responsables de la realización argentina de este formato internacional- adelantaron las grabaciones que les permiten manejar ciertos márgenes de comodidad en relación a las emisiones al aire del ciclo: llevan adelantadas dos semanas en comparación de lo que se ve en la pantalla.

El proceso de edición de lo que sale al aire estaría jugando en contra de la credibilidad de Vicky Xipolitakis. Desde el día en que debutó en el envío de gastronomía de Telefé, la griega ha sido noticia por diferentes motivos: por sus bloopers, por su ingenioso método para cambiarse de ropa en vivo, por su llanto, por su beboteo… Sin embargo, a la hora de la verdad, fue la primera participante en ganarse la medalla de oro del programa al presentar su plato de cerdo envuelto. Y, desde entonces, no paró de recibir elogios por sus preparaciones.

Xipolitakis es una de las participantes “sorpresa” del programa, pero sus compañeros y los usuarios en las redes sociales la cuestionaron porque creen que existe un cierto favoritismo del jurado hacía la mediática. Por esa razón, la griega se defendió en un posteo en Instagram. “En la vida, después de criar un hijo sola, puedo darme maña para todo. Riendo se me hace más fácil. Y eso no quiere decir que sea una inútil. Dejemos los prejuicios y enseñemos que todo se puede. Yo cocino con esfuerzo. Ojalá llegue lejos, lo necesito”, reflexionó.

Este domingo desde la 22:30 se verá la segunda gala de eliminación. Uno de los famosos concursantes se quedará afuera del certamen. Recordemos que hace una semana, Nacho Sureda fue el primer eliminado tras cometer un grosero error durante su preparación cuando sirvió los fideos con la mano. “A pesar de todo, el actor se manifestó orgulloso de haber pasado por el programa: “Me voy con la frente en alto, sabiendo que di todo lo que podía y puse mi amor y mi empeño”.