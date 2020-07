Alerta en River: la millonaria oferta de un club extranjero por Juanfer Quintero

Compartir

Linkedin Print

Mientras los dirigentes de la AFA y la Liga Profesional trabajan en el diseño de lo que será el protocolo de seguridad para la vuelta a los entrenamientos del fútbol argentino, una de las pocas tareas a las que los clubes se abocan es al mercado de pases, golpeado debido a la crisis financiera que castigó al deporte por el coronavirus. Es así que esta semana asoma una oferta muy importante en River Plate y que tiene a Juan Fernando Quintero como actor principal.

Desde el entorno del jugador informaron que desde Qatar les llegó una propuesta económica que parece irresistible, no solo para el jugador sino también para el Millonario, ya que desde Medio Oriente estarían dispuestos a pagar una cifra superior a 8 millones de dólares por el mediocampista ofensivo colombiano. Además, anticiparon que el llamado oficial llegará al club en unos días.

Cabe recordar que a principios de 2019, luego de ser el autor de un golazo en la Superfinal de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid, desde la entidad de Núñez le renovaron el contrato a Juanfer hasta junio de 2022 y establecieron una cláusula de salida por 15 millones de dólares. Sin embargo, el mal momento económico que atraviesa el fútbol argentino en general podría favorecer a que la Banda sea más permisiva con la cotización del futbolista ante el monto ofrecido.

Claro que aún no hay nada decidido, desde la dirigencia esperarán la oferta formal para luego consultarlo con el entrenador Marcelo Gallardo, mientras que desde el lado de Quintero, pese a que el salario a percibir suena más que seductor, informan que no lo es tanto el proyecto y el nivel futbolístico de la liga qatarí, efecto que estaría haciendo dudar al cafetero.

Desde su explosión en el Millonario, Juanfer no solo demostró tener talento suficiente como para recalar en la élite europea, sino que además se convirtió en una fija en el seleccionado de Colombia. Su posible llegada a Qatar, una liga de visibilidad menor, podría hacerle perder terreno, sobre todo de cara a lo que será el Mundial de 2022.

En 2018, River desembolsó casi 4 millones de dólares para fichar al colombiano desde el Porto de Portugal. En dos temporadas y media, Quintero acumuló 59 partidos y 12 goles.