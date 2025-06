Alerta meteorológica en la ciudad: se esperan lluvias y tormentas intensas para este miércoles y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso en el que anticipa condiciones de mal tiempo para la ciudad de Formosa durante la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de junio. Según el pronóstico, se prevé la ocurrencia de lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte, dejando acumulados de agua que oscilarían entre los 25 y los 50 milímetros.

Este evento climático podría generar complicaciones en la circulación urbana y en zonas vulnerables a anegamientos, por lo que desde los distintos organismos locales de emergencia se recomienda a la población adoptar medidas preventivas. Defensa Civil de la provincia, en coordinación con las áreas municipales, anunció que se mantendrá en estado de alerta para dar respuesta rápida ante cualquier situación derivada de las precipitaciones.

Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de evitar transitar por calles inundadas, tanto a pie como en vehículos, ya que pueden representar un riesgo significativo para la integridad física. Además, se recomienda asegurar objetos sueltos en patios y balcones que puedan ser desplazados por ráfagas de viento, y no sacar la basura durante la duración del fenómeno, para evitar que los residuos obstruyan desagües y agraven posibles inundaciones.

Asimismo, el SMN destacó que las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, lo que obliga a extremar la precaución, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad se ve reducida y la reacción ante emergencias se complica.

En tanto, desde el Municipio de Formosa señalaron que se han realizado tareas preventivas de limpieza en desagües pluviales y canales a cielo abierto en distintos sectores de la ciudad, especialmente en barrios donde suelen registrarse acumulaciones de agua durante episodios de lluvias intensas. No obstante, advirtieron que los vecinos también tienen un rol importante en la prevención, evitando arrojar residuos en la vía pública.

Se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN, medios de comunicación locales y redes sociales institucionales, donde se irá actualizando la situación meteorológica en tiempo real. También se recordó que, en caso de emergencia, se puede contactar a los números habilitados por los organismos de asistencia.

Este tipo de eventos se enmarca en una tendencia estacional de mayor inestabilidad climática en la región, por lo que se espera que situaciones similares puedan repetirse durante las próximas semanas. Frente a este panorama, se insiste en la necesidad de contar con un plan familiar de prevención y respuesta ante tormentas, incluyendo elementos de primera necesidad, linternas, agua potable y teléfonos cargados.

Por el momento, no se han emitido alertas rojas, pero el SMN no descarta actualizaciones del nivel de alerta a medida que se acerque la fecha y se obtenga mayor precisión sobre la intensidad y ubicación del sistema climático.