¡Alerta NEA! Inflación de Octubre 2025 Acelera al 2,2%

El programa radial “Una Cuestión de FEr” conducido por Fernando López por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a viernes de 17 a 19h), dedicó su emisión a un detallado Informe-Datos Inflación Octubre 2025, con un foco especial en la región del Noreste Argentino (NEA), que incluye a Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. La información revelada plantea serios interrogantes sobre el poder adquisitivo de los salarios estatales a pesar de los aumentos anunciados.

Aceleración Inflacionaria Regional: 2,2% en Octubre

La región del NEA experimentó una “aceleración de la inflación” en octubre, un mes calificado de “muy complejo, elecciones de por medio”. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el NEA alcanzó el “2,2%”, lo que representa un aumento significativo respecto al “1,8%” registrado en septiembre.

Según el informe, “2,2% en octubre se aceleró la inflación para nuestra región de NEA”. No obstante, el NEA se mantiene “por debajo del promedio nacional, que fue del 2,3% el nivel general en todo el país”. Sin embargo, la región sí experimentó “un incremento de 0,4 puntos porcentuales” en el IPC, una subida que “se notó obviamente en las góndolas”. El conductor remarcó que esta “aceleración en el ritmo inflacionario” se registró en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

Transporte, el Rubro con Mayor Disparo

Al discriminar por rubros, cinco divisiones superaron el promedio regional. El transporte se llevó la delantera con un alza del “3,3%”, impulsado por el aumento de combustibles y la adquisición de vehículos. Le siguieron:

Bebidas alcohólicas y tabaco: “2,7%”

Restaurantes y hoteles: “2,6%”

Bienes y servicios varios: “2,5%”

Recreación y cultura: “2,4%”

En el polo opuesto, las divisiones con menores incrementos fueron educación con apenas “0,4%” (aunque es el rubro de mayor aumento interanual), equipamiento y mantenimiento del hogar con “0,6%”, y calzados con “1,7%”.

Alimentos y Bebidas: El Dato Sensible y la Canasta Básica

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, crucial para la medición de la canasta básica y la indigencia, “creció 2,2% en octubre”. Este aumento no solo acelera “0,3 puntos respecto al mes anterior” sino que supera el umbral del 2% y “ubicándose en línea con el nivel general de la región”.

Los alimentos que más subieron fueron:

Frutas: “7,1%”

Carnes: “3,2%”

Aceites, grasas y manteca: “2,7%”

En un contraste notable, el rubro “leche, productos lácteos y bo” fue el único con una “retracción”, es decir, una disminución del “0,3%”.

“Siempre es un capítulo aparte el tema de bebidas y bebidas no alcohólicas”, señaló López, porque es el que se usa para medir la Canasta Básica de Alimentos que determina la indigencia. Sobre este punto, el conductor hizo una clara distinción: “cuando hablas de indigencia estás hablando de personas que justamente en este rubro, no paran la olla, no? Es decir, directamente no les alcanza ni siquiera para comprar los productos básicos, las necesidades mínimas calóricas que necesita una familia”.

Análisis Interanual y la Paradoja Salarial Estatal

Al revisar las variaciones interanuales, el informe arrojó datos que generan aún más debate:

Rubro (Interanual) Variación Educación “73,3%” Restaurantes y hoteles “45,8%” Salud “27,1%” Vivienda, agua, electricidad, gas y otros “35,4%” Transporte “31,9%” Nivel General (NEA) “27,5%”

El acumulado anual de inflación para la región del NEA es del “21,7%”. Este dato se compara directamente con el aumento salarial para los empleados estatales provinciales, que se anunció como un “55%”. Fernando López planteó la gran paradoja: si se toma como referencia el “21,7%” de inflación, la pauta salarial “prácticamente duplica la inflación”.

Esto llevó a una pregunta punzante: “Si no hubiese ocurrido un 55%, pese a tener una inflación de 21,7%, que relativamente baja si uno la compara con lo que hemos vivido, cómo estarían los empleados estatales, no?”

Salario vs. La Realidad del «Changuito Federal»

A pesar de que el aumento salarial duplica porcentualmente a la inflación, los reclamos gremiales persisten, con paros y medidas de fuerza, lo que obliga a preguntarse si “tan mal estaban los salarios de los trabajadores” o si “es mucho más la inflación de lo que en realidad dice el índice de precio del consumidor”.

El conductor recurrió al estudio del «changuito federal» de analítica, que, aunque ubica a Formosa como el segundo más barato del país, “prácticamente roza los 800 000 pesos”.

La comparación final es brutal:

Piso salarial de un empleado estatal (escalafón general): “880 000 pesos” .

de un empleado estatal (escalafón general): . Costo del «changuito» (familia de 4 personas): “768 000 pesos” (aproximadamente, pues el informe menciona dos cifras).

(familia de 4 personas): (aproximadamente, pues el informe menciona dos cifras). Diferencia para el resto del mes: “120 000 pesos” (o “140.000 pesos” según otra cifra mencionada).

Con esta escasa diferencia, el empleado debe pagar “la luz, hay que pagar la escuela, hay que pagar la ropa, cargar la nafta de la moto o cargar la sube para este el transporte”. La conclusión, con un toque de humor ácido, fue clara: “la diferencia para sobrevivir el resto del mes sin que el mitai se enferme, sin que se te pinche una rueda, este pagando la luz, el agua, el internet, eh los celulares. Normal, no?”

El programa cerró con un llamado a la reflexión a la audiencia: “¿Le sobró a los empleados estatales? ¿Están 10 puntos, 55 contra 1,27% o seguimos arrastrándonos para llegar a fin de mes”. La aparente victoria porcentual del salario contra la inflación se disuelve frente a la cruda realidad de la Canasta Básica.