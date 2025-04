Alerta por dengue: más de 60 casos confirmados y un llamado urgente a la prevención ciudadana

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa emitió un nuevo informe epidemiológico sobre la situación del dengue en el territorio provincial. A pesar del incremento sostenido de casos en las últimas semanas, las autoridades sanitarias destacaron que el sistema de salud se encuentra operativo y que no se han registrado internaciones graves ni fallecimientos hasta el momento.

Durante los últimos siete días, se realizaron 5.214 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, de los cuales 61 resultaron positivos para dengue. Los casos se distribuyeron en diversas localidades, siendo Formosa capital la más afectada con 26 contagios, seguida por San Martín 2 con 14 casos, El Espinillo con 5, General Belgrano y Siete Palmas con 3 cada una, además de otras localidades donde también se detectaron diagnósticos positivos.

Desde el inicio del 2025, la provincia acumula 791 casos confirmados de dengue, con circulación de los serotipos DEN 1 y DEN 2, los dos más comunes en la región. Afortunadamente, el balance de víctimas fatales continúa en cero, y ninguno de los pacientes diagnosticados requirió internación en hospitales de tercer nivel ni transfusiones de hemocomponentes, según indicaron fuentes oficiales del Ministerio.

Brigadas sanitarias

en acción

En el marco de las tareas de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del virus, las brigadas sanitarias provinciales realizaron operativos en 6.261 viviendas, logrando aplicar el protocolo de control focal domiciliario en 3.545 hogares.

Sin embargo, 727 familias rechazaron el ingreso del personal sanitario, lo que preocupa a las autoridades ante el riesgo de que esas propiedades se conviertan en focos activos de reproducción del mosquito. A pesar de ello, se logró erradicar criaderos de larvas en 413 viviendas y se procedió a la distribución de repelentes y larvicidas producidos localmente por el laboratorio LAFORMED, una iniciativa que refuerza la estrategia preventiva con insumos de producción provincial.

Actualmente, 359 personas están dedicadas de forma activa a las tareas de control y sensibilización comunitaria en diferentes puntos del territorio formoseño.

Recomendaciones clave

ante el aumento de casos

Las autoridades sanitarias insistieron en que la colaboración de la comunidad es esencial para frenar el avance del dengue, sobre todo en contextos climáticos que favorecen la proliferación del mosquito. “Estas medidas deben acentuarse especialmente durante los días de lluvia y de alta humedad”, advirtieron.

Entre las recomendaciones más importantes, se encuentran:

Mantener los patios y jardines limpios, sin elementos que acumulen agua.

Desagotar, tapar o colocar boca abajo todos los recipientes que puedan convertirse en criaderos.

Aplicar larvicida en aquellos objetos que no puedan ser eliminados o tapados.

También se recordó que el dengue es una enfermedad altamente prevenible si se eliminan los criaderos de mosquitos y se utilizan barreras de protección personal, como el uso de repelente, ropa clara que cubra el cuerpo, y la colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Una batalla que se

gana en cada casa

Aunque el número de contagios ha aumentado, el hecho de que no haya casos graves ni fallecimientos es, según los especialistas, una muestra de que el sistema de detección temprana está funcionando. No obstante, las autoridades recalcan que el éxito de la lucha contra el dengue no depende sólo del Estado, sino del compromiso diario de cada ciudadano.

“El mosquito no respeta límites ni horarios. Por eso cada vecino, cada familia, cada comunidad debe asumir su parte”, concluyeron desde el Ministerio.

La provincia continúa en alerta, con todos los equipos sanitarios desplegados, pero el mensaje es claro: la prevención empieza en casa.