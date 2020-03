Alerta por nueva cepa: «Nadie está inmunizado para el dengue que está circulando este año»

Compartir

En el parte de prensa brindado este lunes por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el director del Hospital Central y médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, instó a la sociedad asistir a los centros de salud en caso de presentar síntomas de dengue. Sobre el coronavirus, advirtió que «cualquier zona fuera de la provincia, es considerada zona de riesgo».

Romero Bruno, destacó en que lo primordial en la lucha contra el dengue es realizar el bloqueo. Ello consiste en tomar la vivienda de la persona infectada con su manzana como referencia y ocho manzanas alrededor, es decir 9 manzanas en total. Esto se debe a que ese rango es la máxima distancia que puede volar un mosquito adulto infectado. Una vez delimitada esta área, se accede a los domicilios correspondientes y se comienza con el descacharrado, explicándole al vecino la importancia de esta acción, ya que es la única efectiva para eliminar las larvas y prevenir la reproducción del mosquito.

En este sentido, recordó que existe un nuevo serotipo viral de la enfermedad, el DEN-4 y que «nadie está inmunizado para el dengue que está circulando este año, por eso el uso del repelente es fundamental, hay que tener el hábito a la mañana cuando nos levantamos y repetir esto cada 3 horas. Esto nos garantiza no ser picados por el mosquito».

“Si no hay reservorios, no hay mosquitos y no hay dengue. Debemos eliminar cada 2 o 3 días todo lo que pueda contener agua”, recalcó Romero Bruno.

Dengue grave

Asimismo, dijo que “de tener fiebre, no hay que automedicarse y hay que concurrir a la consulta para que el médico haga el pedido de análisis y se debe regresar a un control a las 48 horas”, advirtió que ello es muy importante, “ya que lo importante es saber si el cuadro de dengue es grave y suele aparecer cuando la fiebre disminuye –después del cuarto o quinto día- y los síntomas suelen ser dolor abdominal, vómitos, mucho sueño, algún sangrado. Por eso es importante volver a la consulta”, aclaró el doctor.

Aseguró que en este momento, Formosa no cuenta con casos de dengue grave.

Se informó que se realizarán acciones legales contra los ciudadanos que no permitan ingresar a los agentes de salud a sus domicilios, «cuando van las brigadas de fumigación deben permitir el ingreso a sus hogares, cuando no les permiten el acceso inmediatamente hacemos la denuncia, obtenemos la orden de allanamiento y entramos igual».

Coronavirus

La provincia ya cuenta con los kits de reactivos del coronavirus, y los resultados demoran unas 6 horas aproximadamente.

Romero Bruno manifestó que «de un día para otro estaríamos teniendo el resultado de los pacientes considerados sospechosos» y recordó los síntomas a tener en cuenta: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultades respiratorias, sumando el antecedente de haber estado en una zona de riesgo o en contacto estrecho con algún caso sospechoso o positivo.

«Zona de riesgo ya no son sólo los países que mencionábamos al inicio de toda esta pandemia, sino que lo es cualquier zona fuera de la provincia», agregó.

En caso de manifestar alguno de estos síntomas, el protocolo se activa a través de una llamada a la línea 107 del SIPEC, la cual funciona con líneas rotativas las 24 horas, «el 107 va dirigir a esa persona según su domicilio a dos lugares: La Unidad de Pronta Atención de Contingencia, en Corrientes 1962, o el Hospital Distrital 8, Eva Perón».

«El caso sospechoso permanecerá en aislamiento hasta que tengamos los resultados -y si es positivo- queda internado en una sala preparada para resguardar y tratar al paciente durante los 14 días que tiene que permanecer en aislamiento por un cuadro de Covid-19», finalizó Romero Bruno.