Alerta por tormentas y una semana marcada por lluvias y clima fresco

El mal tiempo llegó para quedarse en Formosa. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde la madrugada de este lunes y al menos hasta el jueves, se esperan lluvias y tormentas en la provincia, con una alerta amarilla vigente por precipitaciones fuertes y actividad eléctrica.

Para hoy, lunes, el organismo emitió una advertencia por tormentas que podrían estar acompañadas de ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Las condiciones inestables se mantendrían hasta el miércoles, mientras que para el jueves se pronostican lluvias aisladas y lloviznas intermitentes.

Desde el SMN, ante este tipo de alertas amarillas, se recomienda a la población permanecer en lugares seguros, no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caerse y asegurar objetos que puedan volarse por el viento. Además, se aconseja cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese al hogar, y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

En paralelo, las temperaturas continuarán dentro de un rango fresco. El organismo anticipa máximas de entre 20°C y 24°C durante el día, con mínimas que oscilarán entre los 13°C y 16°C, lo que configura una semana húmeda y templada, especialmente por las mañanas y noches.

Desde Defensa Civil también recordaron la importancia de revisar canaletas y desagües para evitar anegamientos, no circular por calles inundadas, y mantener una ventilación adecuada en los hogares si se utilizan estufas o calefactores, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.