Alerta por un escape de gas a metros de donde Javier Milei daba una entrevista

El alerta llegó poco antes de las 18 al 911 y un operativo de seguridad se desplegó esta tarde en Fitz Roy al 1500, en el barrio porteño de Palermo. Fue luego de que se detectara un escape de gas proveniente de un vehículo estacionado. Lo alarmante del caso es que ocurrió a pocos metros de ‘Neura’, el canal de streaming en donde en ese momento se encontraba el presidente Javier Milei dando una entrevista.

La situación, que generó momentos de tensión dado que se dio cerca de donde estaba el Presidente (NdeR: a 81 metros, específicamente), fue controlada sin necesidad de evacuaciones ni intervenciones de alto riesgo.

El incidente comenzó a las 17:55, cuando el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad recibió un llamado proveniente de Casa Militar. La alerta indicaba que un Ford Ka blanco con baúl despedía gas a través de los intersticios de su estructura mientras permanecía estacionado sobre Fitz Roy, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti.

Con la presencia del jefe de Estado dentro del estudio de ‘Neura’, que queda sobre Cabrera, entre Fitz Roy y Humboldt; se activó el protocolo de seguridad bajo fiscalización de la Sala de Situación (SOPE). El área se encontraba bajo jurisdicción de la Comisaría Vecinal 14B y además se desplegó a los Bomberos de la Ciudad.

Javier Milei brindó una entrevista en el marco de un programa de streaming que estaba recaudando fondos para dos refugios de animales. El jefe de Estado llegó al lugar pasadas las 16, con un mameluco de YPF, y acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la nota, el Presidente repasó su vínculo con los animales y contó que su fanatismo comenzó cuando su madre compró dos ovejeros alemanes. En el plano político, se refirió a la oposición, a la que acusó de “obstruir y romper”, volvió a apuntar contra Axel Kicillof, a quien calificó como “pigmeo maligno”, y criticó a los medios, asegurando que lo han acusado de “incestuoso, zoofílico y hasta nazi”. Además, justificó su uso intensivo de redes sociales, revelando que fue por esa vía que se enteró de las situaciones que derivaron en las salidas de Diana Mondino y Florencia Misrahi del Gobierno.

El momento en que se desplegó todo el operativo coincidió con el fin de la entrevista y la salida del Presidente de ‘Neura’. La calle Cabrera ya había sido cortada al tránsito en la intersección con Humboldt por un móvil de la Policía de la Ciudad.

En el lugar también se aglomeraron algunas personas que querían ver al Presidente y colaborar con los refugios de animales para los que se organizó la colecta. Junto a ese grupo también había miembros del refugio con perros que se encontraban en adopción.

En diálogo con Infobae, bomberos a cargo del operativo en la zona explicaron que la fuga se originaba en el regulador del auto, y aunque en un principio no se había ubicado al dueño del vehículo, las maniobras técnicas necesarias se completaron: se obturó la pérdida y se desconectó el acumulador de energía.

Los bomberos también confirmaron a este medio, pasadas las 18.30 de este domingo, que no había ningún explosivo ni otro elemento que representara un riesgo. Hasta ese entonces, la Policía de la Ciudad había cortado el tránsito en la zona. Aunque la gente podía circular por allí sin problemas.

El escuadrón antibombas porteño, que llegó al lugar a modo preventivo dada la presencia del Presidente de la Nación en las inmediaciones, no intervino en el procedimiento.

Así y todo, los bomberos debieron permanecer en el lugar a la espera de dar con el propietario del Ford Ka para solicitarle que lo retirara.