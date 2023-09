Alertan por casos de robo y clonación de líneas de WhatsApp con fines de estafa

La Policía alerta a la población sobre una nueva maniobra por parte de delincuentes, quienes mediante el ardid que son empleados de REFSA, realizan llamadas de WhatsApp solicitando el código de seis dígitos, para luego clonar la línea y solicitar dinero a otros contactos.

En la mañana de este jueves, se registró un hecho de estas características, donde un empleado de una empresa local, recibió el llamado de una persona desde un número “privado”, quien dijo ser empleado de la empresa REFSA, advirtiendo “que se producirían cortes programados de energía y para que estos cortes no afecten el horario laboral de la empresa, debían registrar el nombre de la empresa y un código de seis dígitos que le llegará al teléfono”.

Luego la víctima recibió los seis dígitos y se lo pasó al delincuente quien refirió ser empleado de Refsa y es allí donde se produce el robo de la línea Whatsapp.

Posteriormente estas personas comienzan a pedir dinero a los contactos mediante transferencias bancarias, haciéndose pasar por la empresa local, cuando en realidad son delincuentes que se encuentran en otros puntos del país.

Es por ello, que los efectivos de la fuerza provincial advierten sobre esta nueva modalidad de estafa, con el fin de que la comunidad formoseña se encuentre en alerta, para que no pasen por ésta misma situación.

Clonación o robo del WhatsApp

Teniendo en cuenta que la “clonación” o el “robo” del WhatsApp donde desconocidos se adueñan de las cuentas para -a través de engaños- sacar dinero a los diversos contactos, tiempo atrás el Grupo de Medios TVO dialogó con el Director de la Policía Científica de la provincia de Formosa Comisario Jorge Alejandro David quien manifestó que se trata de una acción bastante sencilla y explicó qué se debe hacer en caso de advertir la maniobra.

“La clonación del WhatsApp es la activación de la cuenta en un segundo equipo, es decir, un dispositivo paralelo. Se puede llevar adelante a través de un llamado, un mensaje SMS con un link asociado que te lleva a una página fraudulenta por eso no hay que apurarse para ingresar; también se puede realizar por medio de una aplicación que se descarga en Play Store”, expuso.

Aclaró seguidamente que antes era más compleja esta maniobra porque era necesario tener el teléfono en posesión, copiar un código y ahí recién se lograba la activación. “Hoy por hoy con los seis dígitos continuos que te envía WhatsApp se puede activar en un segundo equipo que puede estar en cualquier parte del mundo”, asintió el funcionario policial y agregó: “el operador lo que hace es un sistema de engaño que se denomina ingeniería social, es decir, se hace pasar por personal del Ministerio de Desarrollo Humano aprovechando esto de la vacuna contra el Covid 19, de Anses por un supuesto IFE o planes sociales, también dicen que te ganaste algo y así enganchan a las personas”.

Particularmente las cuentas de WhatsApp se roban para pedir plata a los contactos y familiares, por ello el Comisario David insistió que “lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ocurren estas cosas hay que llamar a la persona y preguntar si realmente es quien está operando el WhatsApp, porque te toman la cuenta, pero no el teléfono. Primero hay que confirmar que es el familiar o la persona que dice ser. El secreto está en la llamada y escuchar la voz o realizar preguntas muy internas. Otro punto a tener en cuenta es que cuando piden dinero, la cuenta a la que va la plata es distinta a la del que pide”.

¿Cómo actuar cuando

se detecta la clonación

del WhatsApp?

Cuando se le preguntó cómo accionar respondió que la solución es práctica: “Lo que tenemos que hacer es desinstalar el WhatsApp, apagar el teléfono, luego lo prendemos, volvemos a descargar e instalamos dicha aplicación nuevamente. Cuando hagamos esto nos va a pedir un número token que nos envían por un mensaje de texto, debemos aceptar y cargarlo para la activación; ahí va a aparecer que hay un dispositivo conectado entonces para que no se mantenga encendido hay que apagarlo”.

Recomendó además que no se borren los chats y tampoco se amenace al delincuente que lo van a denunciar para no alertarlo. “Es importante que nosotros como policías tengamos conocimiento del hecho para poder hacer la investigación y dar con el delincuente”.