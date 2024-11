Alertan sobre una nueva modalidad de estafa

Advierten sobre una nueva modalidad de estafa en todo el país: colocan supuestas notificaciones en los parabrisas de los autos estacionados indicando infracciones de tránsito. Estas incluyen un código QR para realizar un pago inmediato.

Desde Tránsito aclararon que estas multas no son oficiales y no provienen de ninguna dependencia municipal. Recomiendan no escanear los códigos ni realizar pagos.

Ante cualquier caso sospechoso, se insta a los ciudadanos a reportarlo de inmediato.