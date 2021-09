Alessandra Rampolla habló de su abrupta salida del programa de Laurita Fernández: “Se hizo lo que se pudo”

Compartir

Linkedin Print

“Yo me quiero preocupar y ocupar por hacer bien mi trabajo. Que salga lindo. Después, la temática puede gustar más, puede gustar menos, o pegar menos en el público. Eso se va viendo. Lo bueno es que al ser un formato nuevo, se puede adaptar a las necesidades de la gente: qué es lo que más gustó, qué interesó. Y se ajusta a eso”, dijo Laurita Fernández a Teleshow antes de debutar en la conducción de El Club de las Divorciadas, por El Trece.

El programa tuvo su formato original durante las primeras semanas, pero luego la producción decidió que sea de actualidad y así obtuvo mejor resultado del público que lo acompañó en el rating. Entre otros cambios, además, hubo una repentina baja: y que si bien no lo fue para los integrantes del programa, sí llamó la atención de la audiencia el abandono de Alessandra Rampolla, quien se fue poco más de dos semanas después del debut.

“Le queremos decir un ‘gracias’ enorme a Alessandra que hoy es su último día en la Argentina porque se vuelve con su proyecto a Australia. Sabíamos que este día iba a llegar pero no queríamos que llegue. Es un placer enorme para todos”, anunció la conductora por ese entonces. “Muchas gracias a ti, Laurita, por la buena onda, el cariño, la sonrisa y todas las cosas buenas. A la producción y a todos los que nos acompañaron”, dijo la sexóloga que recibió un enorme ramo de flores por parte de la producción y de sus compañeros de equipo.

Luego de su partida, comenzaron a sonar fuertes rumores de una posible pelea entre Laurita y Alessandra. Sin embargo, ambas se encargaron de desmentirlo desde un principio. Y fue la propia sexóloga quien remarcó que su abandono tenía que ver con que ya tenía firmado un contrato en Australia desde antes de que saliera el proyecto de El Club de las Divorciadas.

“Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Trato de pensar qué dijeron que fue cierto y me cuesta un poco”, dijo Rampolla en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live y aseguró que el problema se originó porque se demoró el debut del ciclo de Laurita por El Trece y por eso su participación duró menos de un mes al aire. “Hello, recuerden que yo me tengo que ir tal fecha”, le remarcó la sexóloga a la producción. “Eso fue inamovible. Se movieron muchas cosas que impidieron que arrancara un poquito antes, pero el equipo de trabajo lo sabía”, destacó.

“Se trabajó lo que habíamos pactado y como se había pactado. Y se pudo hacer lo que se pudo hacer: se hizo todo lo que se pudo dentro de lo que fue el formato en el que se estaba trabajando. Después, el programa tuvo una evolución y esa evolución dio con que yo me tenía que ir, así que ahí, amorosamente partimos caminos. Yo me vine para acá y ellos siguieron con el programa”, concluyó Alessandra Rampolla desde Australia, en donde está cumpliendo con compromisos laborales.

Compartir

Linkedin Print