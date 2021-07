Alessandra Rampolla se sinceró con respecto a Laurita Fernández: “No es mi amiga”

Compartir

La sexóloga estuvo como invitada en Los Mammones tras su renuncia a El Club de las Divorciadas y dejó en claro que no tiene ningún vínculo afectivo con la conductora del talk show.

Mucho se rumoreó en torno a la renuncia de Alessandra Rampolla a El Club de las Divorciadas. La sexóloga era la figura destacada en el talk show que se estrenó hace menos de un mes por la pantalla de ElTrece. Y, aunque la versión oficial indica que la portorriqueña ya tenía previsto dejar el programa para cumplir con un compromiso laboral en Australia, donde conducirá un ciclo de match de parejas, muchos aseguran que en realidad nunca llegó a generar un buen vínculo con la conductora del ciclo, Laurita Fernández.

Así las cosas, invitada a Los Mammones, por América, este martes Rampolla aceptó contestar las preguntas de Jey Mammon, quien no dudó en consultarle si se iría de vacaciones con la ex de Nicolás Cabré. Y para sorpresa de todos, la sexóloga levantó la paleta que decía “sí”. Aunque se tomó un momento para aclarar cómo era, realmente, su relación con la bailarina.

“No sé por qué no…(se iría de vacaciones con ella). No es mi amiga, no nos conocemos tanto, pero no veo por qué no”, dijo Alessandra. Y, de esta manera, dejó en claro que aunque no le guarda rencor, el tiempo que compartieron en estas últimas semanas de trabajo no fue suficiente como para que ambas lograran entablar ningún vínculo afectivo.

Cabe recordar que, cuando comenzaron los rumores que indicaban que había un choque de egos entre Rampolla y Fernández, fue la propia Laurita la que salió a desmentir cualquier tipo de conflicto. “Con Ale encima nos llevamos recontra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”, dijo en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las moscas, en La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Y la semana pasada, al momento de despedir al aire a la sexóloga, señaló con énfasis: “A quien le queremos decir gracias enormes es a Alessandra, que hoy es su último día en Argentina porque se vuelve con su proyecto a Australia. Sabíamos que este día iba a llegar, no queríamos que llegue, fue un honor enorme para todos”.

Frente a esto, Rampolla explicó: “Me encanta, porque justamente vengo de una aventura australiana, tuve un breakcito, me encanta haber podido estar acá, haber acompañado a arrancar este proyecto hermoso con todas estas historias de vida que la verdad que impactan muchísimo y reflejan la realidad de tantas personas. Y ayudar en lo posible a darles esas herramientas y esas cositas que pueden ayudar, así que continúen con todos los éxitos del mundo haciendo este trabajo que creo que tiene mucho valor, así que felicitaciones y muchas gracias por tenerme acá”.

Minutos más tarde y como para dejar bien en claro que no abandonaba el ciclo por ninguna pelea, como se había dicho, Alessandra compartió un posteo en su cuenta de Instagram con una foto de ella abrazando a la conductora. “¡Gracias, @holasoylaurita por abrirme tan amorosamente las puertas al Club! Fue un placer conocerte y compartir esta aventura juntas ¡Todos los éxitos, hermosa!”, escribió la profesional. Y la conductora respondió: “Ale, tal como dije al aire, además de ser increíble profesional, un hermoso placer conocerte como mujer y compañera”.

