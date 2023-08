Alex Caniggia se burló de la situación del país mientrashacía un asado y volvió a mostrarle su apoyo a Javier Milei

Tras el resultados de las PASO 2023, Alex Caniggia se definió abiertamente a favor del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. En las últimas horas, el mediático volvió a demostrarle su apoyo al libertario. En esta ocasión, lo hizo con un video en sus redes sociales, donde se burló de la suba de precios y ostentó el asado que estaba haciendo en su casa.

“¿Qué pasa, manga de barats?, “¿Subió el dólar? ¿Subió la nafta? ¿Subió la carne? Sale asadurri, ¡me chup… un huevo!”, expresó Alex fiel a su estilo, totalmente despreocupado por la actualidad de la Argentina. “Saludos y aguante Milei”, expresó por último en el video.

El domingo pasado, luego de que se dieran a conocer los primeros resultados de las elecciones que le dieron el triunfo a Javier Milei por más del 30 por ciento de los votos, Alex Caniggia se volcó a las redes sociales para celebrar y, fiel a su estilo, utilizó una serie de exabruptos para dejar en claro su alegría frente a la posibilidad de que el economista y fundador de La libertad avanza maneje los destinos del país.

“Estos zurdos de mierda son de terror con ‘el conjuro’… Si votás siempre lo mismo sos más boludo que el oso Arturo…Este año todos con Milei, de eso estoy seguro…Basta con la casta política, con ellos no hay futuro”, comenzó escribiendo el conductor de Los desconocidos de siempre en su cuenta de Twitter, minutos después del cierre de los comicios.

Horas más tarde y cuando todavía no había datos oficiales, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis agregó: “Por una Argentina sin barats, ese es mi único sueño”. Y, ya con una captura donde podían verse los primeros resultados, publicó sin reparos: “Tienen todos la pij…bien en el ort… Vamosssss por un país sin delincuencia, seguro y más que nada con dólares. Fuera los barats. Les re cabió manga de chupa jap…”.

Siguiendo en la misma línea, el ex ganador de El hotel de los famosos escribió: “Se murió el kirchnerismo”. Y, junto a una imagen de Milei dando el discurso en el que agradeció el triunfo y criticó a sus adversarios, añadió: “King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de pu…) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”.

Pasaron los días y el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fue un paso más allá. Y es que a pesar de que su pareja Melody Luz, la madre de su hija Venezia, cuestionó algunas propuestas del candidato liberal, el Emperador volvió a expresarse en Twitter haciendo una comparación con su historia de vida: “El Peluca Javier Milei y yo tenemos que ser grandes amigos. Me siento muy identificado y pensamos igual, además los dos odiamos a nuestros progenitores”, disparó.

Cabe recordar que la última frase hace alusión directa a la mala relación que en los últimos años Alex tiene con sus padres, especialmente con el exfutbolista, y lo que alguna vez relatara el economista y candidato presidencial, sobre sus primeros años de vida.

“De chico había maltrato físico, y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales -contó al respecto Milei-. Después cuando estudiaba siempre fue despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre, que iba a ser un inútil”.

