Alfa presentó a su nueva novia en un evento en Punta del Este: es una reconocida periodista

Alfa, exparticipante de Gran Hermano, recientemente optó por otorgar una nueva oportunidad al amor tras su separación de Delfina Wagner. Así, en las últimas horas se mostró acompañado por su nueva pareja, Florencia Epelbaum, una cordobesa de 35 años que desempeña labores como cronista y conductora en distintos medios de comunicación. Ambos se presentaron juntos en la 44° edición de “La Cena de Famosos” en Punta del Este.

Después de una relación de siete meses con Wagner, a los 61 años Alfa volvió a encontrar la felicidad junto a Flor, una profesional versátil que no solo se destaca en los medios, sino que también es abogada, modelo, actriz, bailarina, y está próxima a obtener su título como escribana. La pareja compartió momentos en redes sociales, insinuando la posibilidad de un futuro viaje a Nueva York.

Florencia Epelbaum cuenta con más de 45 mil seguidores en Instagram y participó como cronista en Mañanísima (El Trece), el programa conducido por Carmen Barbieri además de haber participado también en ciclos de la misma señal, como Socios del espectáculo.

Destacadas personalidades del mundo del espectáculo participaron del evento a beneficio de la Fundación Humanitaria Pro Casmu, que se llevó a cabo en el Convention & Exhibition Center que tuvo lugar en las últimas horas en Uruguay, y entre ellos, Alfa y Florencia, quienes se mostraron juntos toda la noche.

Quien se refirió al tema también Delfina Wagner, expareja de quien participara de la mesa de Polémica en el bar en el último año. A través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), la influencer expresó su opinión de manera contundente, y aseguró que el vendedor de autos la llamaba a menudo con la intención de reconciliarse.

“Pobre su nueva ‘novia’, hasta hace menos de un mes me estaba invitando a vivir con él, ofreciéndome regalos y llamándome todos los días para volver”, expresó, a la ve que describió a la periodista como alguien que desconoce las circunstancias que le esperan y reveló detalles sobre la personalidad del hombre que fue su pareja en el último tiempo.

“Pobre esa chica, no sabe la que se le viene. El tipo tiene un par de Mercedes, pero es la persona más tacaña que existe, y ni hablar cuando te empiece a pedir que te tiñas el pelo de otro color o te vistas menos ‘provocativa’ para encajar en su mente de sesentañero”, continuó, revelando algunas exigencias de la que era destinataria.

En su último mensaje sobre el tema, Wagner narró una experiencia negativa que vivió con el ex Gran Hermano. Recordó el momento en el que decidieron blanquear su vínculo en Telefé debido a la culpa que él sentía por haberla decepcionado durante un viaje. “Me acuerdo cuando fuimos a Telefé e hicimos público el vínculo solo porque él sentía culpa por haberme gorreado en Uruguay, ¿será que a esta ya le habrá hecho lo mismo?”, se preguntó. Y lanzó la última advertencia. “Ojo si te dice ‘florcita’ porque le abrís su teléfono y son un jardín en primavera…”, cerró en tono sarcástico Delfina, al referirse al tiempo en que transitaron su vida juntos.