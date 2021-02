Alfano se defendió de las críticas por hacer públicos sus romances con Menem y Maradona

Compartir

Siempre polémica, Graciela Alfano nunca pasa desapercibida en sus declaraciones. Sucedió tras la muerte de Diego Maradona, cuando la ex vedette contó que tuvo un fugaz romance con el ex futbolista y ahora, tras el fallecimiento de Carlos Menem, también recordó su historia de amor con quien fuera el presidente de Argentina durante la década de 1990.

En ese contexto, la ex de Matías Alé fue duramente cuestionada en las redes sociales por el momento que eligió, considerado inoportuno por muchos, para revelar sus amoríos. Molesta por estas críticas, aceptó una entrevista con Luis Novaresio, por Radio La Red, para aclarar la situación.

“Es lo que pasó en mi vida, no lo invento, es así”, comenzó diciendo. Acto seguido, el conductor intervino: “Si lo dice un varón, si lo dice Coppola, hay como una cosa canchera, ahora si lo dice Alfano, es una desubicada, es interesante esa mirada”. Ante esta observación, la ex modelo fue contundente: “Es muy interesante cómo empiezan a brotar estas cosas, en la superficie parece que hubiéramos dejado el medioevo. Si fuera el político que está diciendo, todo el mundo lo aplaude. Ahora es una mujer, que el agravante que tiene esta mujer es que no solamente tenía más poder que sus hombres en su momento, porque Menem era presidente hace dos minutos y yo era sex symbol de este país, y lo segundo era que yo no necesitaba ningún poder económico”.

Y agregó: “Entonces no se entiende cómo esta mujer, pensó y dijo lo que se le dio la gana. Debería ser la bandera de los que dicen ’qué bueno los derechos de la mujer’, pero resulta que cuando esta mujer hizo lo que se le dio la gana con su cuerpo y contó sus vivencias, que por otro lado ya se habían contado, pasa esto”. “Lo interesante es que se mueva, que estas expresiones misóginas, del medioevo, anacrónicas, esas mentes que atrasan, salgan a la luz, porque es la forma de verlo. Lo importante es comunicar”, finalizó.

Días atrás, Alfano había brindado una entrevista en la que había dado detalles de su historia de amor con Menem. “Él me decía: ´Tengo la banda presidencial, así que soy alto, rubio y de ojos azules´. Y yo le respondía: ´Vos sos presidente hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano hace veinte años. El poder lo tengo yo´. Yo estaba casada con Quique, que era funcionario en la Secretaría de Turismo. Pero él se enamoró mucho de mí. A tal punto, que cuando se separó de Zulema Yoma me pidió que fuera a vivir a la Quinta de Olivos con él”, señaló.

Respecto a su relación con el ex campeón del mundo, había dicho: “Lo que quiero decir, y no es solo en relación a lo sexual, es que una cosa es Maradona en tercera persona y abre las alas y es hasta un ser mítico, un dios del Olimpo, y otra cosa es Diego, un ser cálido, amable, humilde, cariñoso, paciente y laburante”, contó, pícara, entre risas, en diálogo con Confrontados, el ciclo que conducía Marina Calabró en El Nueve. Y agregó: “Yo estaba en una pareja clandestina. Era una persona muy joven también, con quien tengo unos recuerdos maravillosos. Se casó, tiene tres chicos fantásticos y lo volví a ver… Fui muy poliamor en ese momento”.

