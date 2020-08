Alfonsín: “Para la oposición sólo es democrático el gobierno que aplica políticas neoliberales”

Compartir

El designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, cuestionó a la oposición al decir que “para ellos es solo democrático el gobierno que eligen las fuerzas que estaban en la marcha (del 17A) o el que aplica políticas neoliberales”.

Alfonsín dijo que la movilización del lunes pasado “no fue masiva ni mucho menos”, y cuestionó a la dirigencia de Juntos por el Cambio por “tener especulaciones electorales”.

Al hablar con radio Futurock, el dirigente radical dijo que “la convocatoria tuvo entre sus denominadores comunes el egoísmo, ya que a quienes estuvieron allí no les importó que pudieran ser vectores de contagios de otros argentinos”.

“Otro de los aspectos declamativamente centrales de Cambiemos era desapasionar la política y yo vi una horca en la plaza durante la marcha y otro señor que decía `la próxima es con sangre´. Hay que aislar a esos violentos amparados por partidos políticos que deberían estar muy atentos a que no ocurran estas cosas”, expresó Alfonsín.

Sobre las críticas que recibe desde la oposición, Alfonsín indicó que “seguro que a muchos no les gusta, quienes eran amigos míos de muchos años me ven como el enemigo, pero no se les ocurre pensar que es al revés, y que ellos ven como enemigo al que piensa distinto”.

“¿Dónde está la amenaza para la república? ¿Dónde está la amenaza para la democracia para hablar de infectadura?”, se preguntó Alfonsín.

Asimismo, sobre los cuestionamientos recibidos por parte del actor Luis Brandoni, uno de los convocantes a la marcha del 17A, quien aseguró que Alfonsín “se pasó de la raya”, respondió: “Yo lo respeto y lo quiero a Luis, pero a mí no se me ocurre que hay una raya de la que hay que pasarse”.

En relación a las comparaciones que se hacen entre su actuación política y qué hubiera hecho su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, afirmó: “Que me dejen de joder, yo no soy Raúl Alfonsín, yo soy Ricardo Alfonsín y tengo derecho a ser Ricardo Alfonsín. Además, ninguno de ellos tampoco es Raúl Alfonsín”.

“Yo sé lo que hubiera hecho Alfonsín ahora -continuó- y lo que estaría haciendo es cuidar la democracia”.

“¿Se acuerdan cuando denunció el intento de golpe contra Néstor Kirchner? O cuando el gobierno de Néstor Kirchner le encomendó que sea delegado del Gobierno en Venezuela y a Alconada Sempé (otro dirigente radical) le encargaron lo mismo en Bolivia”, se preguntó el futuro embajador en España.

También recordó cuando “a Alfonsín le pidieron que colaborara con el gobierno de Duhalde y dijo que sí, y varios radicales integraron el Gobierno”.

En otro orden, el designado embajador en España, juzgó como un “ejemplo de práctica republicana”, el ciclo iniciado en el Senado con el Consejo Agroindustrial Argentino para discutir el plan ideado por esa entidad para alcanzar U$S 100.000 millones de exportaciones agropecuarias y crear 700 mil empleos.

“El diálogo entre la industria y el campo y ambos con la política, es un ejemplo de práctica republicana”, sostuvo Alfonsín, quien planteó la necesidad de “reemplazar la grieta, por la cooperación y el diálogo”.

“Vale la pena intentarlo. Hay que aislar a los sectarios. Si no se puede acordar, que por lo menos los desacuerdos sean civilizados y republicanos. Lo contrario complica aún más las cosas” concluyó.