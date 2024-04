Algodón: los precios fijados por Formosa «son una referencia a nivel regional»

Días pasados, en la continuidad de las políticas productivas enmarcadas en el Modelo Formoseño, el Gobierno provincial anunció los precios de referencia para el algodón en bruto, dando a apertura a las desmotadoras oficiales de las localidades de Villa Dos Trece y General Belgrano, administradas por el Fondo Fiduciario Provincial, para recepcionar la cosecha de los productores.

Fue así que se estableció para el algodón Tipo I la cifra de $443 mil; para el Tipo II, $430 mil y para el Tipo III, $301 mil. Dichos precios se tomaron de referencia con la metodología del cálculo del precio de compra, con parámetros de la Cámara Algodonera Argentina.

En ese marco, el director del Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina (FAA), Rolando Zieseniss, destacó que “la fijación de los precios ha sido oportuna”, destacando que los mismos “son una referencia a nivel regional, en el sentido que la diferencia de precios es marcada”.

Y avanzó explicando que en el caso del algodón tipo II, que “es el que sale en este momento, entra en los $430 mil la tonelada, cuando en el Chaco se estaban anticipando unos $300 mil y el anticipo en el sector privado es que van a liquidar a $310 mil, $320 mil y no más de eso”, es decir, “lejos de lo que ha fijado el Gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción y Ambiente en las planchadas donde se recibe la fibra”.

Hizo notar que “le llamamos precio de referencia porque es una referencia para toda la región que empieza a manejarse con esos valores, así que es muy importante”.

A su vez, remarcó que “se dan dos etapas que son claves: una es la entrega de semillas para poder sembrar y la otra la comercialización, porque podemos tener un algodón muy bueno y no tenemos precios, o a quién entregar o tenemos que mandar a otras provincias con un costo altísimo en transporte”, de modo que “se nos dificulta más”.

A esto se suma que a veces “el productor no conoce muy bien a quién le entrega, porque son acopiadores, y por ahí no tenemos garantizado el cobro, o por lo menos el cobro total, lo cual trae muchos problemas”.

En cambio, en Formosa, merced a las políticas acompañamiento integral a la cadena algodonera que concreta el Gobierno provincial, “tenemos cerca las planchadas, tanto en la zona de General Belgrano como la de Villa Dos Trece y nuestro productor sabe que entrega, vende y cobra porque conoce con qué tipos de precios se mueve, lo que es una tranquilidad muy importante en lo que hace a la producción algodonera”.

Por último, dijo que “si bien no buscamos que se mantenga el monocultivo porque pensamos que hay que hacer otras cosas, hoy hay un enemigo que nos está marcando el paso, que es el clima, con esos calores tan grandes”.

“Eso también lo tenemos en cuenta porque nos presenta un dilema bastante complicado para producir. Pero eso ocurre en todo el país en este momento”, finalizó.