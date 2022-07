Nuevamente estaciones de servicio se quedaron sin stock de combustible

Compartir

Nuevamente algunas estaciones de servicio de la ciudad atraviesan inconvenientes con el abastecimiento de combustible para el expendio y ante la falta de stock decidieron suspender la atención. «Estoy sorprendido», expresó un conductor al Grupo de Medios TVO.

«Vine con la intención de cargar nafta porque tengo un viaje y me encuentro con esta novedad, ahora me iré al centro a ver si tengo un poco más de suerte, con lo justo llegamos hay que tener cuidado de no quedarse por ahí parado», manifestó el conductor.

Los problemas en el expendio de combustibles se registraron sobre todo en las estaciones de servicio de YPF en donde a media mañana solo contaban con unos 600 litros de Diésel o únicamente con 1 hora de ventas de Infinia Súper, según un recorrido realizado por este medio.

«Hay que tener todas las previsiones posibles para lo que implica un viaje, los papeles del vehículo y ahora el combustible. Es un poco complicado», opinó otra persona al respecto.

La demanda del combustible se dio ayer en medio de una suspensión del transporte urbano de pasajeros y durante las vacaciones de invierno, tiempo en el que muchos formoseños se desplazan a otras localidades.

«Al parecer en todos lados está complicado el tema, a tener paciencia. En el interior hay largas filas para cargar combustibles, el gasoil es más caro incluso y cuesta mucho conseguir», concluyó el conductor.

Segun se estableció el problema de abastecimiento de combustible que se registra, se generó por una combinación entre una mayor demanda de gasoil y una menor oferta por parte de las petroleras.

Casi un tercio del gasoil que se consume en el país es importado, y la compra afuera se tornó complicada, por faltante o por precio muy alto, a causa del conflicto en Ucrania.

