«Algunos prometen cosas que después no pueden sostenerlas en el tiempo»

Gisella Martínez es la tercera candidata a concejal por la lista de Valores Ciudadanos, representando al espacio Laburo por mi Barrio liderado por Darío Di Martino. De raíces profundamente formoseñas, Martinez se define como una mujer de barrio, comprometida con su comunidad y alejada de las promesas vacías que muchas veces rodean al discurso político.

“Nací en Formosa capital. Soy una mujer bien de barrio”, comienza relatando en diálogo con este medio. “Me crié en el barrio Venezuela hasta los 11 años, después pasé al barrio Federación, de ahí a La Paz y actualmente vivo en el San Francisco con mi hijo de 13 años y mi pareja”.

Su formación académica también estuvo ligada a la provincia: cursó la primaria en las escuelas 434 y 501, el secundario en el colegio José Gervasio Artigas, y la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste.

Martínez forma parte activa del espacio que comanda Darío Di Martino, con quien viene militando desde hace varios años. “El sublema Laburo por mi Barrio nació en 2018. Nosotros estamos presentes los 365 días del año, ayudando al vecino de una u otra manera: recorremos barrios, entregamos donaciones, gestionamos kits deportivos, pelotas, camisetas… También apoyamos a microemprendedores. Ayudamos hace poco a Ronaldo, nuestro chipero, a que pudiera emprender desde su casa”.

Este trabajo social, constante y silencioso, es lo que define a su agrupación, según Martínez: “La militancia es estar todos los días. Obviamente en campaña se intensifica, pero nosotros siempre estamos”.

De la abogacía a la política

Sobre su decisión de dejar a un lado el ejercicio profesional para dedicarse a la política, reconoce que fue un proceso gradual: “Asumí compromisos profesionales hasta diciembre del año pasado. Poco a poco Darío me fue involucrando en otros roles. Trabajé en mesa de entradas del Honorable Concejo Deliberante, después fui prosecretaria legislativa y ahora estoy como candidata. Tuve que elegir: mi profesión me demandaba toda la mañana, y esto también”.

Lejos de ser una decisión planificada, su candidatura llegó por sorpresa: “No fue algo que yo propuse ni esperaba. Pero creo que Darío vio en mí no solo cómo me desenvolvía, sino también el perfil humano. Me gusta el cara a cara, el trato directo, saber escuchar”.

Las prioridades de los barrios y una visión realista de la gestión

En su recorrido por diferentes barrios de la ciudad, Martinez identifica reclamos comunes: “La mayoría pide poda de árboles, cuneteo y alumbrado público. Pero nosotros, como equipo, queremos demostrar que no solo somos ABL (alumbrado, barrido y limpieza), sino también embellecer la ciudad, mejorar el entorno urbano”.

La joven hace hincapié en el rol del contribuyente: “Muchas de las obras se hacen gracias al aporte de los vecinos, y también con recursos municipales que administra el intendente Jorge Jofré. Eso hay que reconocerlo”.

En cuanto a las demandas sociales, asegura que no han recibido quejas por cuestiones económicas, pero sí muchas vinculadas al funcionamiento municipal: “Tratamos de escuchar siempre con temple, sin confrontar. Entendemos que mucha gente está cansada o descreída”.

Una política de hechos

más que de promesas

Consultada sobre cómo se diferencia su propuesta en una campaña saturada de promesas, Martinez es tajante:

“Nosotros queremos demostrar con hechos, no con tantas promesas. Muchos, con tal de captar el voto, prometen un montón de cosas que después no se pueden sostener en el tiempo. A veces por falta de recursos, o porque no están bajo su control. Hay que ser responsables, no vender humo”.

Y concluye con una visión de trabajo articulado: “Nuestra función es presentar proyectos que se trabajen mancomunadamente con el Ejecutivo municipal. En cada sesión legislativa evaluamos lo que es viable para la ciudad. Apostamos a una gestión realista, de cercanía y con los pies en la tierra”.