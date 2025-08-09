Alianza La Libertad Avanza: «Un futuro sin Gildo Insfrán es posible»

Los partidos La Libertad Avanza; Libertad, Trabajo y Progreso; Nuevo País; y el Partido Libertario acordaron conformar una alianza en la Provincia de Formosa de cara a las elecciones legislativas nacionales de este próximo 26 de octubre. De esta manera, se unen los espacios políticos más votados el pasado 29 de junio.

“Nos unimos para poner sobre la mesa una verdadera alternativa para defender el futuro de los formoseños. Porque con nuestro trabajo ya hemos demostrado que, en Formosa, un futuro sin Gildo Insfrán es posible”, aseguró Atilio Basualdo, referente de LLA en la provincia.

En redes sociales, la nueva alianza difundió un comunicado conjunto: “Con esta alianza se busca afianzar en las urnas un ideal que compartimos, el de la libertad. Este 26 de octubre traigamos las ideas que el Presidente Javier Milei está implementando desde el día que asumió. La alianza asegurará un bloque que acompañe y defienda en el Congreso Nacional esas ideas.

Los candidatos que integren las listas lo harán con la convicción de conectar a la provincia con el resto del país y devolverle a Formosa la libertad y las oportunidades que le fueron negadas por décadas. Terminar con los privilegios de todos aquellos que vivieron y viven del esfuerzo de los formoseños de bien, estos son principios innegociables y son el punto en común de esta alianza.

La alianza se basa en principios compartidos, como la defensa de la libertad y la propiedad privada, valores que históricamente han contribuido al crecimiento de la Nación. Los legisladores electos bajo esta alianza apoyarán la gestión del Presidente Milei, enfocándose en mantener el equilibrio fiscal, respaldar el plan económico y trabajar para que Argentina recupere su lugar como potencia mundial”.