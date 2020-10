Alicia Castro renunció como embajadora en Rusia por no estar de acuerdo con “la actual política exterior”

Compartir

Alicia Castro, embajadora argentina designada en Rusia, renunció este miércoles a su cargo por no estar de acuerdo “con la actual política de Relaciones Exteriores” de Argentina. Castro había sido designada en diciembre pero aún no había asumido ya que su pliego no había sido tratado por el Senado.

En una carta enviada al presidente Alberto Fernández expresó su rechazo a la votación de ayer del gobierno argentino en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que acompañó la Resolución del Grupo de Lima sobre Venezuela.

“Constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de Macri. De hecho, el Grupo de Lima fue creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos con dos objetivos explícitos: promover un ‘Cambio de Régimen’ en Venezuela -con idéntica matriz de los operados por EE. UU. en Oriente Medio- y desarticular el bloque regional”, escribió Castro según el sitio #LaGarcía, de la periodista Cynthia García.

Su decisión fue tomada horas después de que el gobierno condenara la violación de los derechos humanos en Venezuela. Castro había apuntado contra el canciller Felipe Solá en su cuenta de twitter porque “votó la resolución del Grupo de Lima condenando a Venezuela con (Jair) Bolsonaro, (Iván) Duque, (Sebastián) Piñera y (Martín Viscarra), en cuyos países se violan flagrantemente los Derechos Humanos”.

Castro, que se desempeñó como embajadora en Caracas entre 2006 y 2011, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, consideró que esa decisión representa “un lamentable giro en nuestra política exterior”.

“Argentina podría haber optado por abstenerse, en todo caso, si no quería comprometerse con ninguna de las dos Resoluciones (…) Pero en cambio, votó con los países europeos que reconocen al autoproclamado Guaidó como presidente sin un voto, modalidad que pone en riesgo a las democracias de América Latina”, manifestó Castro y agregó: “Votó junto al Reino Unido, cuando Venezuela ha sido aliada constante y ejemplar de la República Argentina en nuestra lucha por la soberanía en Malvinas”.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó ayer en Ginebra una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela. La resolución promovida por los países latinoamericanos integrantes del Grupo de Lima, obtuvo 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, entre ellas la de México.