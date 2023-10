Alicia Kirchner hizo un balance de su gestión en Santa Cruz, habló de la sucesión, de CFK y de los planteos de Milei

La gobernadora presentó una rendición de cuentas de los ocho años de gestión. Dijo que va a colaborar con Claudio Vidal, el sindicalista del petróleo que la va a suceder en el cargo. Habló de CFK, Macri y Massa. Rechazó las propuestas del líder libertario y advirtió: “Yo no integro ninguna casta”

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, hizo un balance de los ocho de gestión, habló sobre la sucesión con el sindicalista del petróleo Claudio Vidal y su futuro rol como senadora, y se refirió a la actualidad político-electoral. Vinculó las últimas decisiones de la Justicia que afectaron a la vicepresidente Cristina Kirchner como parte de la campaña, elogió a Sergio Massa y apuntó contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y sobre todo contra Javier Milei. “Dice cosas explosivas que a la gente no le conviene”, afirmó.

La mandataria fue entrevistada en los estudios de Infobae, donde presentó un balance de gestión, detalló el recorrido de ocho años al frente del Ejecutivo de Santa Cruz, habló del presente político y se refirió a las principales figuras, de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. De Cristina Kirchner y Alberto Fernández a Mauricio Macri, de Javier Milei a Patricia Bullrich, del futuro gobernador Claudio Vidal a Sergio Massa.

Alicia Kirchner recordó que llegó al gobierno de Santa Cruz al mismo tiempo que Macri a la Presidencia y describió esos cuatro años, entre 2015 y 2019, como una “pandemia política”, en la que, según su mirada, fue castigada la provincia con recorte de ayudas y financiamiento, tanto para gastos corrientes como para obras.

También se refirió a uno de los conflictos que atravesó su gestión, el del gremio docente ADOSAC. Al mismo tiempo en que describió que aplicó en su gobierno una actualización de los salarios con cláusula gatillo (que empareja los sueldos con la inflación), se pronunció a favor de declarar a la educación como servicio público esencial para evitar que las huelgas dejen a los chicos de escuelas públicas sin clases. “Los derechos de los niños deben ir primero, siempre. Para mí la educación es un servicio esencial”, afirmó.

Vinculado al futuro, y aunque evitó ahondar sobre las causas y motivos por los que el oficialismo fue derrotado en las elecciones del 13 de agosto, Alicia Kirchner afirmó que va a trabajar con el gobernador electo, el sindicalista del petróleo Claudio Vidal, si llega al Senado. Se descuenta que por la primera o la segunda minoría, la ex gobernadora ingresará a la Cámara alta a partir del 10 de diciembre.

Sobre los fallos adversos que tuvo en los últimos meses Cristina Kirchner -entre una condena y la reapertura de causas por corrupción- la mandatario de Santa Cruz afirmó: “No digo la Justicia, porque en la Justicia hay personas, jueces y demás muy destacables, pero sí hay algunos que son funcionales al modo PRO, o al modo Macri, o al modo Patricia. Están interviniendo en todo lo que hace a este clima electoral cuando yo creo que a la Justicia, en las elecciones, le corresponde al Tribunal Electoral y controlar las elecciones”.

Aunque reconoció que con Alberto Fernández tiene una buena relación, que se remonta a la etapa en que ambos compartieron Gabinete, afirmó que “cuando asumió el gobierno creo que él tendría que haber dicho en ese mismo momento por qué estaba el país como estaba y quiénes lo habían dejado así, para de esa manera poder tomar el control”.