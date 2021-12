Alientan a conservar adecuadamente los alimentos en las Fiestas de Fin de año

Compartir

Linkedin Print

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, recomendaron a la población prevenir enfermedades transmitidas por la mala conservación de los alimentos, lo cual ocurre mayormente en nuestra zona en la época de altas temperaturas, coincidente con las populares Fiestas de Fin de Año.

Para ello, es necesario aplicar una serie de cuidados que apuntan a disminuir los riesgos asociados a la descomposición de alimentos y comidas, que pueden ocurrir durante en distintas etapas: conservación, preparación, manipulación y traslado de los mismos.

En primer lugar, aconsejaron comprar los alimentos en comercios habilitados y prestar atención a que estén adecuadamente refrigerados y/o conservados. Luego de ser adquiridos, deben colocarse inmediatamente en la heladera si es necesario y mantenerlos en buen estado para su consumo o para su cocción.

Sobre lo anterior precisaron que los alimentos deben mantenerse a una temperatura de alrededor de los 5º y se debe evitar cortar la cadena de frío hasta el momento de servirlos.

No deben ser descongelados a temperatura ambiente ni con mucha anticipación, sobre todo si son carnes de cualquier tipo. Deben ser descongelados dentro de la heladera y no deben volver a congelarse crudos, solo si tienen previamente algún tipo de cocción. Tampoco deben cocinarse con muchas horas de anticipación a su consumo.

Otro punto a tener en cuenta es que, una vez que se sirven las comidas en la mesa, deben volver a colocarse en la heladera para mantenerlas adecuadamente conservadas, más que nada las que contienen cremas o mayonesas, evitando siempre dejarlas a temperatura ambiente. Los alimentos sobrantes que estuvieron expuestos por más de una hora a temperatura ambiente deben ser desechados.

Reiteraron, asimismo, que deben evitarse las contaminaciones cruzadas, manteniendo en la parte superior de la heladera los alimentos cocidos y en la parte inferior los crudos, en recipientes con tapa y siempre separados los crudos de los cocidos.

Cuando las comidas son transportadas hacia otro lugar, es fundamentar hacer el traslado en recipientes térmicos, como conservadoras y al resguardo del sol. Si se realiza en vehículo, ubicarlos siempre en la parte a más protegida del calor del sol y del motor.

Igualmente, solicitaron estar atentos cuando se piden comidas con envío –delivery- ya que durante estos días la demanda es mayor y la entrega puede demorar. Entonces hay que asegurarse de que los alimentos no hayan estado más de dos horas a temperatura ambiente, para evitar su descomposición y posterior perjuicio a la salud.

Compartir

Linkedin Print