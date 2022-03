Compartir

La licenciada en Nutrición Mariana Dupuy (MP Nº 91) habló sobre los beneficios del “batch cooking” y cómo organizarse para cocinar en pocas horas para toda la semana.

El “batch cooking” es el nombre que recibe un método que propone cocinar en pocas horas para toda la semana, optimizando al máximo los recursos y cocciones de alimentos.

“Como todo, se trata de un hábito. El ‘batch cooking’ o ‘meal prep’ consiste en destinar un par de horas una vez a la semana a la cocina exclusivamente”, explicó.

En ese sentido, propuso “poner una música, en un ambiente lindo y empezar a preparar varias preparaciones para después durante la semana armar, combinar o calentar”.

Según precisó, los alimentos a utilizar serán los que no llevan mucho tiempo, como legumbres.

A modo de ejemplo, mencionó a los porotos o alubias blancas, las lentejas y los garbanzos.

“El primer paso es hidratarlas el día anterior, toda la noche y ya está. Esto nos aporta muchísimo, tiene hidratos, proteínas, mucha fibra, vitaminas, minerales y es muy rendidor”, destacó.

A su vez, en el grupo de cereales “tenemos todo lo que son fideos, arroz (yamaní y blanco) y la quinoa”, expresó la nutricionista.

“La idea es hacer varias cosas al mismo tiempo: comienzo con hervir arroz en una olla y en otra, fideos, mientras salteo cebolla con morrón. Rallo zanahoria, corto rúcula, hiervo dos huevos, remojo en agua caliente media taza de lentejas turcas unos 20 minutos”, comentó.

Estos elementos se guardan en la heladera en tuppers cerrados y luego se pueden combinar para preparar una comida. Por ejemplo, una ensalada nutritiva con rúcula, huevos, lentejas turcas, zanahoria rallada y fideos.

Otra propuesta podría ser el salteado de cebolla y morrón con el arroz, a lo cual se le puede sumar una pechuga de pollo o carne.

“De esta manera, ahorramos tiempo y contamos con una alimentación de calidad y nutritiva, que por ahí es lo que falta en el día a día”, marcó.

En cuanto a verduras, “los comodines son cebolla, morrón, ajo, tomate y zanahoria. Después, va a depender de cada uno qué le quiere agregar, como berenjenas, zucchinis, coliflor o brócoli. Obviamente, cuanto más variedad, mejor”.

En este punto, aconsejó: “Cuando compro los vegetables, llego a mi casa, los lavo y los guardo lavados en la heladera. Todo lo que sea hojas como rúcula, acelga, achicoria o espinaca las lavo, las seco bien y las pongo en una bolsa o tupper. Cuanto más secas, más me durarán durante la semana. El secreto es no dejar agua porque se pudren”.

“Entonces, llego, saco un poco de rúcula, un poco de arroz, pongo un poquito de frutos secos –puedo adquirir el mix- y hago una ensalada súper completa”, apuntó.

Finalmente, sugirió preparar un frasco con aceite, sumando perejil y ajo picados, de manera que “lo pongo en una sartén y ya tengo todo, no tengo que andar picando en el momento estos ingredientes para iniciar la cocina”.

También, picar cebolla, morrón o cebollita de verdeo y tenerlos congelados. “Hago lo mismo: llego, saco un puñado y lo salteo”, acotó.

“En todo esto es muy importante la conservación y tenerlo a la vista, porque si no lo veo no lo consumo. Por eso hay que guardar en frascos transparentes o frascos”, finalizó la profesional, que tiene su consultorio en la calle Moreno Nº 154 en la ciudad capital y está en Facebook e Instagram como “Mariana Dupuy Nutrición”.

