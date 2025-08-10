Alimentos: un informe reveló cómo se endeudan los argentinos para comprarlos

Además, el estudio, realizado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, precisa cómo evolucionaron las cifras de ventas mayoristas y minoristas desde el inicio de la gestión Milei.

Si bien desde hace meses la inflación mantiene una tendencia a la baja, con cierta estabilidad en los precios de productos esenciales, las cifras no se reflejan plenamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Es que, de manera paralela al descenso del consumo, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 el uso de tarjetas de crédito para realizar compras de supermercado incrementó significativamente.

De acuerdo a los datos del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la recurrencia al crédito representa un 46% del total de las compras. Previamente, el total de compras con tarjeta de crédito alcanzaba un 39%, según el informe.

Cuotas para comprar

alimentos: el dato preocupante

que dejó el informe

Si bien la reducción de la inflación resulta esencial para el crecimiento y la mejora de la situación social, y condición necesaria para el resurgimiento del crédito de largo plazo, también un desafío para el corto, ya que las cuotas ya no se licuan casi «automáticamente».

Esto resultaba en un impulso de algunos consumos, algo que bajó drásticamente en los últimos meses, en la gestión Javier Milei.

En ese contexto, como consecuencia, el peso de las cuotas presiona al ingreso disponible: ya orillan el 19% del presupuesto familiar promedio, de acuerdo a un informe de Empiria.

Lejos de aplacarse esta tendencia, de acuerdo con el informe de la UBA, en paralelo se dio una caída en el uso de otros medios de pago: las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 27%, mientras que el efectivo disminuyó del 20% al 16%.

El análisis se basó en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). «Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad, dejando de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos», remarca el informe.

Del mismo estudio también se desprende un dato clave para analizar la dinámica de la actividad económica. Las ventas mayoristas profundizaron su retroceso desde el cambio de gobierno, acumulando una contracción cercana al 19%.

«A pesar del inicio de una incipiente recuperación de la actividad económica en el segundo trimestre del año, la demanda de bienes aún no muestra señales claras de recuperación», precisan entre las conclusiones.

Según los datos de mayo de 2025, las ventas de supermercados mayoristas se contrajeron cerca de un 5% en términos interanuales, a pesar de registrar un leve aumento (inferior al 1%) con respecto al mes anterior.

En el caso de los supermercados, si bien se registró un incremento interanual del 6,1%, hubo una caída mensual del 1,2%.

En línea con esta dinámica, en mayo las ventas de los mayoristas se ubicaron aproximadamente un 34% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Milei, mientras que las de los supermercados se mantuvieron en torno a un 28% por debajo.

«El nivel de ventas tanto en mayoristas como en supermercados no ha logrado recuperar los valores de comienzos del mandato», sostiene el informe.

Por otra parte, si bien se registra crecimiento sostenido de las ventas en supermercados durante los últimos cinco meses, no alcanzó para compensar la caída previa, lo que genera que la caída acumulada cercana al 7%.

En este sentido, la persistente contracción de las ventas mayoristas, sumada a la suba del uso de financiamiento para la compra de bienes básicos, sugiere que el consumo «está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo y elevada incertidumbre económica», concluye.