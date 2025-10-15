Alineación ideal de Argentina para afrontarlos playoffs de la Billie Jean King Cup

La capitana Mercedes Paz contará con las cinco tenistas argentinas que están dentro del top 300 de la WTA para disputar el grupo C de los playoffs de la Billie Jean King Cup, buscando un lugar en los Qualifiers 2026. La cita tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en el Córdoba Lawn Tenis Club.

El tenis femenino argentino atraviesa una gran actualidad y, en ese contexto, se viene una cita muy importante en la Billie Jean King Cup. Se trata ni más ni menos que de los playoffs por un lugar en los Qualifiers 2026 de la competencia y tendrán lugar de acá a un mes. El Córdoba Lawn Tenis Club será escenario de tres jornadas de intensa acción, el 14, 15 y 16 de noviembre, donde las locales se medirán con Eslovaquia y Suiza por el Grupo C.

Para ello ya hay equipo confirmado y no podría ser mejor. Según el ranking, Mercedes Paz contará con lo mejor que tiene hoy Argentina: sus cinco jugadoras del top 300. En definitiva, las convocadas son Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini. Un plantel de lujo, mezcla de juventud con algo de experiencia en la competición, para buscar la plaza que el grupo pone en juego para la fase siguiente.

Solana Sierra encabezará el equipo, en el marco de una enorme temporada personal. Consolidada en el top 100, acaba de conquistar en Mallorca el segundo título WTA 125 de su carrera para ubicarse número 71 del mundo. Es casi un hecho que la marplatense jugará como single 1 y luego habrá que ver quién sale a la cancha como 2, entre el abanico de posibilidades con el que cuenta la capitana.

Las opciones de Paz son amplias en ese sentido: tiene a dos jugadoras que supieron estar entre las 100 mejores en el ranking de la WTA, como Lourdes Carlé y Julia Riera, pero también con una jugadora que ha sabido alcanzar un muy buen nivel en la competencia como Jazmín Ortenzi y con la estrella en ascenso, de muy buen 2025 en el circuito ITF, Luisina Giovannini. Todavía falta tiempo para esa planificación, un problema de los lindos para Mercedes.

Los equipos rivales aún no fueron anunciados, pero ya se sabe las fechas en las que se darán los duelos. El 14 de noviembre, las Guerreras se medirán con Eslovaquia y dos días más tarde, harán lo propio contra Suiza. El 15, segundo día de acción, se disputará el choque entre ambos países europeos. Todas las series constarán de dos singles y luego el dobles, para definir quién gana el grupo y se queda, entonces, con el acceso a los Qualifiers del 2026.

Las ilusiones irán en alza en el Córdoba Lawn Tenis Club, donde habrá mucha expectativa por ver a las jugadoras locales pisar las pistas de tierra batida del tradicional recinto para hacerle frente a dos equipos complicados, pero a los que se les puede competir de igual a igual. Que hay material para eso, nadie lo puede poner en duda.

Mercedes Paz y

su alegría luego

de la citación

“Estoy super contenta y agradecida de poder contar con el equipo completo. La verdad es que es un lujo que las cinco primeras raquetas argentinas hayan dicho que sí a la convocatoria. Están compitiendo en el circuito WTA 125 en Sudamérica, así que es una gran oportunidad para entrar en ritmo. Quedan cuatro semanas para el evento y la semana previa, en Tucumán, voy a poder estar con todas ellas y empezar a vivir el clima de Billie”.

Sobre el momento de

las tenistas argentinas

“Es increíble lo de Solana, que está en su mejor momento, habiendo ganado en Mallorca. Esto le permite jugar con confianza y con el nivel tenístico que viene teniendo. En la gira le tengo mucha fe a todas las chicas. Es una gran oportunidad para Juli, Jazmín, Luisina y Lourdes que puedan jugar en Sudamérica, es una gira que les gusta mucho. Espero que podamos tener una semana muy celeste y blanca, con mucha garra y entrega y dando nuestra mejor versión”.