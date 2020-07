Alivio: comerciantes aseguran que hay mayor movimiento de clientes

Compartir

Comerciantes de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguraron que tras el cobro del medio aguinaldo, que se va pagando de manera escalonada, hay mayor movimiento de clientes en los locales de los distintos rubros, desde los dedicados a la venta de indumentaria, hasta los de celulares y ferreterías, lo que lleva un poco de alivio a los sectores que vienen atravesando un mal momento desde el inicio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Si bien desde siempre el aguinaldo es utilizado por las familias para invertir en la casa, comprar muebles, pintarla o hacer arreglos costosos que conllevan una inversión de dinero, hoy en día la mayoría de los formoseños usa este dinero para comprar mercadería o bien, renovar prendas de vestir o zapatillas. También hay quienes destinan todo el efectivo al pago de deudas que vienen arrastrando desde hace meses.

En esta ocasión, comercios de electrónica, ferreterías, locales de indumentaria, zapatería como también carpinterías vieron un aumento en la concurrencia de clientes que buscan resolver situaciones cotidianas que antes no podían por la falta de dinero.

“Desde el lunes que empezó a pagarse el aguinaldo vimos que empezó a venir más gente, muchos tienen arreglos postergados y quizás supieron adaptar la economía de su hogar a estos tiempos, entonces como tienen ese dinero de más optaron por invertir en lo que les faltaba en la casa. Mucha gente compró los baldes de pintura grandes que pusimos en oferta previendo esto”, dijo el encargado de una ferretería y pinturería de la ciudad.

Asimismo, desde otra casa comercial dedicada a la venta de materiales de construcción expusieron similar escenario. “Vendimos muchas bolsas de cemento, algo que estaba medio parado con todo este tema de la pandemia, también vendimos cerámicas, desde las más económicas hasta las más caras. Hay que tener en cuenta que también están los que cobraron el IFE y que usaron ese dinero para arreglar su casa”, expuso el vendedor.

Los locales de venta y reparación de celulares fueron quizás los que más movimiento comercial tuvieron. “Nosotros desde que pudimos empezar a abrir tuvimos muchísimos clientes, generalmente la mayoría venía porque se les rompió el celular, pero ahora la gente viene a comprar, a renovar sus equipos y por suerte ya contamos con stock. Tenemos clientes que querían cambiar sus celulares desde hace tiempo y el aguinaldo lo destinaron para eso”, destacó el propietario de un comercio del sector.

También por las bajas temperaturas que se registraron durante la semana, los locales de indumentaria de invierno notaron un mayor incremento en sus ventas. “A pesar de que los chicos no están yendo a la escuela vendimos muchas camperas que nosotros llamamos escolares porque son de color negro y azul, son prendas que se venden una sola vez al año y más en Formosa donde el invierno dura poco así que esta semana que hizo mucho frío la gente vino a llevar ropa que le hacía falta. También vendimos muchos buzos, medias y ropa interior en general”, detalló.

Los locales de venta de repuestos de motos también notaron un incremento en sus ventas. “La mayoría de los formoseños usa las motos para movilizarse y mantenerlas en condiciones tiene su costo, tuvimos un aumento en las ventas de cubiertas como también de juegos de transmisión, son cosas que no se cambian todos los meses entonces con el aguinaldo es ideal hacerlo. También vendimos más cascos, se nota que hay circulación de plata y es bueno para todos, más en este contexto tan difícil que pasamos”, explicó un vendedor.

“Con la complicada situación que venimos teniendo es una gran ayuda que la gente compre, que invierta en Formosa, antes teníamos mucha competencia desleal con todo lo que era Alberdi y esta pandemia ayudó en el sentido de que la gente invierte acá y nosotros también nos adaptamos a sus bolsillos y ofrecemos precios que son accesibles, también tenemos descuentos por pagos en efectivos y todo va sumando”, expresó el empleado de una tienda de ropa.

Los comerciantes valoran este movimiento de clientela que lleva alivio a los diferentes sectores y esperan que se mantenga al menos lo que resta de julio ya que debido a la pandemia el pago del aguinaldo se realiza de manera escalonada, por terminación de DNI y falta que cobren más empleados formoseños, tanto los estatales como los privados.