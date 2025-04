Alivio en el debut de dólar flotante: la devaluación fue moderada

El gobierno y el mercado lo vivieron con alivio. El primer día del nuevo régimen cambiario arrancó con el dólar oficial mayorista en $ 1.180 con una suba de 9,6% respecto del viernes, lo que implicó una devaluación del peso de 9,5%.

El arranque de la banda cambiaria que prevé un piso para el dólar de $1.000 y un techo de $1.400 se completó con una baja de 9% en los tipos contado con liquidación y MEP y del 8,7% en el blue que estuvo al promediar la rueda del lunes en $ 1.285.

Dos temas importantes se ponen sobre la mesa a partir de hoy: el impacto de los cambios sobre el nivel de precios y las compras de dólares que realice el Banco Central.

Sobre el tema precios el dato será el nivel de traslado de la suba del dólar oficial sobre los índices de los próximos 60 dias.

El proceso de desinflación encontró un límite en la suba del 3,7% del costo de vida de marzo cuando sólo el alza del precio de las verduras y la carne aportó un 1,3%.

Además, vale tener en cuenta que la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y los aumentos de tarifas, promedió una suba de 3,2% mensual desde diciembre.

El traslado de la devaluación a los precios resulta central por el impacto en los bolsillos de la población y el nivel de consumo de las familias que sigue mostrando variaciones negativas respecto del año anterior.

El otro de los temas importantes, y sobre los que estarán depositadas las miradas de los operadores financieros es el de las compras de divisas que, de ahora en mas, realice el Banco Central.

Las reservas brutas del Central descendieron en el último mes y medio, dice la Fundación Capital, en unos US$ 3.400 millones con un BCRA vendiendo US$ 2.200 millones en el mercado oficial de cambios.

Esta pérdida de divisas fue uno de los datos más atendidos por el Fondo Monetario Internacional a la hora de llegar al nuevo acuerdo.

Tal es así, como lo publica un informe de 1816, que el acuerdo con el Fondo tiene la meta de acumular US$ 4.900 millones hasta mediados de junio como requisito para recibir del organismo US$ 2.000 millones en junio y US$ 9.400 millones hasta diciembre de este año.

Es inminente el ingreso de los US$ 12.000 millones del desembolso inicial del acuerdo con el FMI (un logro fuerte del gobierno) que cambiará de cara y de signo a las reservas del BCRA que, en el caso de las netas, venían del campo negativo por más de US$ 7.000 millones.

El gobierno gana un enorme poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario buscando moderar los movimientos del dólar.

Marina Dal Poggetto dice en su ultimo informe que considerando todos los desembolsos y el Repo (préstamo de la banca internacional que el ministro Luis Caputo estimó en US$ 2.000 millones) el gobierno tendría US$ 8.000 millones extras a los que consigan en el nuevo equilibrio del mercado para descender el esquema cambiario sin comprometer el programa financiero.

Muchos dólares, alto poder de fuego para intervenir en el mercado, pero la clave sigue estando en el arranque del esquema cambiario y la liquidación de las exportaciones agropecuarias de estos meses.

En el inicio del ‘trimestre de oro’ en lo que hace a la liquidación de los dólares de la soja y el maíz lo importante serán los montos.

¿Llegarán a. US$ 2.000 ó US$ 3.000 millones mensuales las liquidaciones de las exportaciones en abril, mayo y junio?

Las respuesta resulta esencial para comprobar si el Banco Central estará en condiciones de cumplir con la meta de aumento de reservas acordado con el FMI.

Habrá que ver si el nivel del dólar flotante, más allá del precio del debut, resulta lo suficientemente atractivo y rentable para el sector que, hasta ahora, sigue siendo el principal aportante de divisas.

Dólar más alto golpea los precios y la inflación, otro más bajo puede sonarle a música al gobierno en un año electoral para moderar la caída de los ingresos de las familias pero, en estos meses, la necesidad del Central de recuperar reservas adquiere relevancia para hacerle ganar credibilidad al debutante esquema de flotación cambiaria.