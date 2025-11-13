Alivio Fiscal y Cruces Políticos: El Concejal Delguy Responde a la Oposición

El debate por las modificaciones a la Ordenanza 7147/2017, conocida como el “paquete de alivio fiscal” del municipio capitalino, no solo ha generado cambios en la normativa tributaria local, sino también un intenso cruce político en el Concejo Deliberante de Formosa. Para ofrecer la visión del oficialismo, el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 entrevistó al CPN José Delguy, Concejal por Valores Ciudadanos – PJ.

El Contexto de la Sesión: «Show de la Demagogia» de la Oposición

El concejal Delguy comenzó su intervención refiriéndose al contexto político de la aprobación de la norma, señalando que la oposición votó en contra tanto de la actualización del Código Tributario como del reglamento general de tránsito. El edil oficialista no dudó en catalogar la actuación de sus colegas como una puesta en escena con tintes de desinformación.

“Primero quiero quiero resaltar un poquito el contexto que ayer vivimos en el Concejo Deliberante,” comenzó Delguy, para luego arremeter contra las cifras esgrimidas por la oposición. “Ellos hablaban de aumento del 30-40% que escondíamos aumento de impuestos y salía a defender el proyecto y en puntualmente a aclarar la mentira que estaban diciendo porque en los municipios no manejan porcentaje, cuando hablamos de porcentaje estamos hablando por 100.”

Delguy enfatizó que en el ámbito municipal se utiliza la medición “por mil” (‰), no “por ciento” (%), lo que reduce significativamente el impacto de los tributos. “Los municipios cuando hablamos de pagar tributos o ingresos municipales se hablan por 1000, es decir, de 1000 pesos que vos podés declarar solamente 3 pesos al municipio… estamos hablando de 3 pesos, aumenta a 5 pesos. ¿Qué podemos comprar hoy con 3 pesos, con 5 pesos, con 30 pesos o con 50 pesos?” inquirió con evidente sarcasmo.

El concejal sugirió que las críticas son desproporcionadas si se comparan con los aumentos tarifarios a nivel nacional. “Evidentemente los concejales de la oposición están bailando todavía los corzos de Corrientes. Ayer hicieron un show de la demagogia,” remarcó, citando aumentos del 344% en la electricidad y 617% en el gas a nivel país, mientras que “ellos estaban acompañando lo que estaban aumentando.”

Eje Central de la Reforma: Beneficios para Pequeños Contribuyentes y Sectores Clave

Delguy destacó que la reforma persigue un beneficio directo para los pequeños contribuyentes, en especial aquellos que operan bajo las categorías A y B del Monotributo Nacional, a través de la creación del “Régimen Simplificado Municipal”.

“Se unificaron las categorías, no es que se unificaron, sino que se generó el régimen simplificado que busca justamente que las aquellos que que facturen y que estén comprendidas dentro de la categoría A y B en el monotributo, dejen de hacer declaraciones juradas, se incorporen a un régimen simplificado,” explicó el concejal. Este cambio busca liberar a los pequeños contribuyentes de la obligación de recurrir a un contador para las declaraciones de ingresos municipales.

Según el edil, el nuevo régimen implicará un ahorro significativo: “En el caso de categoría A, por ejemplo, 6000 pesos y en categoría B son 12000 pesos y con eso estaría ahorrándose aproximadamente 30000 pesos el contribuyente. Que anteriormente ese beneficio no lo tenía. Eso los concejales de la oposición votaron en contra.” Un hecho que, según Delguy, contradice cualquier discurso de defensa al pequeño comerciante.

Incentivos para Turismo, Gastronomía y Eventos

En línea con la política municipal de potenciar a Formosa como destino turístico, la ordenanza incorpora reducciones de alícuotas para sectores fuertemente golpeados por la crisis económica. “Posteriormente, un beneficio para el sector gastronómico, hotelero, para aquellos que desarrollen eventos,” detalló.

El edil informó que se redujo la alícuota para el sector turístico y gastronómico del 5% al 3%, y para los salones de eventos y realización de eventos, del 8% al 5%. “Lo que buscamos nosotros es un pedido de la cámara, solicitaron ese tipo de ayudas, reducciones tributarias para el beneficio del sector,” confirmó, en un intento de “potenciar a la ciudad con un perfil turístico.”

Transparencia Burocrática y Cuestiones Técnicas

El paquete de modificaciones no solo incluye alivio fiscal, sino también una modernización en la gestión y los plazos administrativos, además de la incorporación de un nuevo nomenclátor de actividades.

“Nosotros hemos incorporado el mismo nomenclátor para que justamente haya mayor transparencia, mayor claridad y estas actualizaciones que van en beneficio tanto en los plazos a responder por cualquier cuestión burocrática,” explicó Delguy, refiriéndose a la unificación con los nomencladores de Arca (ex AFIC) y ATP (rentas provincial).

En cuanto a la burocracia, se ampliaron los plazos de respuesta para el contribuyente de “3 días, por ejemplo, que se tenía antes… se han ampliado los términos de 15 días a 60 días”, lo que representa una mejora en el tiempo para la defensa y gestión de los contribuyentes.

El Caso de las Grandes Empresas y la Repercusión al Usuario

Respecto a las modificaciones en los nomencladores para “compañías de gran porte”, como las de telefonía, y la acusación de que estos aumentos se trasladarán al bolsillo del consumidor, Delguy desestimó la preocupación, tildándola de “ignorancia.”

“Si de acuerdo al aumento de un emulador que nosotros hemos puesto de acuerdo a los porcentajes por 1000 al usuario de 20000 pesos que paga le va a aumentar 20 pesos, que le va a aumentar a la empresa, no al usuario,” aclaró. Y ante la posibilidad de que la empresa lo traslade, preguntó retóricamente: “Sí, le va a aumentar 20 pesos. ¿Qué he comprado yo con 20 pesos?”

El concejal elevó el tono contra el concejal Evans de la oposición, cuestionando su capacidad técnica y su trayectoria política: “Evans, la verdad que Evans me sorprende la ignorancia y la falta de capacitación que tiene referente al tema… Evidentemente lo único que hacen… es mentirle a la gente.”

Compromiso Final: La Verdad y los Hechos Concretos

Para concluir, el concejal Delguy aseguró que la gestión del Intendente Jofré se mantiene enfocada en la verdad y en los hechos concretos, a pesar de las adversidades económicas nacionales.

“Siempre vamos a ir con la verdad hacia el vecino de Formosa diciéndole lo que realmente sucede y de la forma que sucede,” sostuvo. Y finalizó con un mensaje de compromiso: “Ante los relatos que van y se dicen por todos lados en las redes sociales, nosotros vamos con hechos concretos y si hay algo que vamos a hacer a través de la gestión del intendente Jofré, que la ciudad a pesar de las complicaciones que presenta el gobierno nacional, vamos a estar siempre sobre el camino y tratar de transformar Siempre pensando en el vecino de Formosa.”