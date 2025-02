All Star Game de la NBA: ganó el equipo de Shaquille O’Neal y Curry fue el jugador más valioso

El referente de los Golden State Warriors se mostró a favor del cambio del “Final Four” que se llevó a cabo en el Chase Center.

Este domingo se vivió una edición renovada del All-Star de la NBA, que dejó atrás el tradicional enfrentamiento entre equipos de las Conferencias Este y Oeste seleccionados por capitanes, para dar paso a una estructura de “Final Four”. En este nuevo formato, participaron cuatro equipos liderados por tres ex jugadores destacados: Shaquille O’Neal, Charles Barkley y Kenny Smith, junto a un cuarto formado por novatos en la liga.

La final culminó con el triunfo del equipo liderado por O’Neal, los Shaq’s OGs, quienes se impusieron 41-25 sobre los Chuck’s Global Stars, el combinado de Barkley, en un partido en el que Stephen Curry fue elegido MVP.

Con partidos a 40 puntos y un sistema de eliminación directa tras semifinales y final, la NBA buscó revitalizar el evento y aumentar dinamismo. Sin embargo, la propuesta generó opiniones divididas. Si bien algunos jugadores mostraron entusiasmo, como Curry, quien comentó: “Necesitábamos cambiar, darle nueva vida al formato, hacer algo inesperado”, la falta de competitividad fue evidente en varios momentos del evento.

En la final, los Shaq’s OGs rápidamente tomaron ventaja, abriendo con un parcial de 11-0 que marcó el rumbo del partido. Con la ausencia notable de LeBron James, fuera por problemas en el tobillo en su primera ausencia desde el All-Star 2004, el protagonismo lo asumieron figuras como Curry, quien acumuló 12 puntos en la final (20 sumando la semifinal), 4 rebotes y 1 asistencia. Al final del partido, el base de los Golden State Warriors se mostró satisfecho con el ajuste al sistema: “No quiero compararlo con los de otras eras porque el mundo ha cambiado, la vida es diferente, la manera en que la gente consume baloncesto es diferente. No se va a parecer a lo que solía, pero todavía puede ser divertido para todos. Yo me lo he pasado bien, nuestro equipo se lo pasó bien, eso es un poco todo lo que importa”.

El “Shaq’s OGs”, además de contar con Curry, presentó un plantel de estrellas que incluyó a Kevin Durant, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kyrie Irving, Damian Lillard y James Harden. Tatum fue otro de los jugadores clave, anotando 15 puntos en la final, mientras que en el equipo contrario destacó el prometedor novato francés Victor Wembanyama, quien logró 11 puntos en menos de 8 minutos sobre la cancha.

Curry, elegido MVP por segunda vez en su carrera, disfrutó el evento en casa, ya que el All-Star se celebró en el Chase Center de los Golden State Warriors. El base reflexionó sobre la experiencia: “Es una celebración de muchas cosas grandes sucediendo en el baloncesto, estar jugando con estos tipos desde hace tanto tiempo. Es obviamente nuestra responsabilidad salir y ofrecer un buen ‘show’”.

En cuanto a premios, los integrantes del equipo ganador recibieron 125 mil dólares cada uno, mientras que los “Chuck’s Global Stars” se llevaron 50 mil por cabeza. Los jugadores de los dos equipos eliminados en semifinales ganaron 25.000 cada uno.

Sin embargo, uno de los momentos más memorables del evento ocurrió fuera del partido. Durante uno de los concursos en los descansos, un fan llamado Jaren se llevó 100,000 dólares al encestar un espectacular tiro desde el logo central de la cancha, robándose la atención de los asistentes.